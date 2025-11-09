Mobilités
Le funiculaire 1 relie Saint-Jean à Saint-Just depuis 1878. @WilliamPham

En panne, le funiculaire F1 ne circulera pas jusqu'à lundi soir

  • par Louise Ginies

    • En panne depuis ce samedi matin, le funiculaire F1 en direction de Saint-Just ne circulera pas non plus ce dimanche 9 novembre.

    Une panne qui dure. À l'arrêt depuis ce samedi aux alentours de 9h du matin, le funiculaire en direction du musée Gallo-romain et de Saint-Just ne reprendra pas sa circulation ce dimanche 9 novembre non plus. Alors que TCL avait initialement annoncé une reprise de la circulation ce dimanche matin à l'aube, cette dernière a finalement été repoussée au 11 novembre à 1h30 du matin. La raison de cette perturbation majeure ? Une panne affectant une rame.

    En attendant la reprise, des bus relais qui desservent les stations de St Just à Fourvière ont été mis à disposition des usagers habituels de la ligne et des nombreux touristes qui l'empruntent pour découvrir la colline. La ligne F2, qui relie le Vieux-Lyon à Fourvière n'est, quant à elle, pas concernée par cette panne.

    à lire également
    ouigo
    Vers un retour du TGV Lyon–Bordeaux en 2027 ? La SNCF relance le projet

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    "39 personnes ont perdu leur logement" : après l'incendie d'une façade à Rillieux, le maire tient les comptes 11:54
    En panne, le funiculaire F1 ne circulera pas jusqu'à lundi soir 11:02
    Coup de couteau mortel à Écully en 2023 : cinq hommes lourdement condamnés 10:11
    alerte pollution à Lyon
    Pollution : une qualité de l'air bonne à moyenne à Lyon dimanche 09:29
    Un voile opaque et un ciel nébuleux sont attendus toute la journée à Lyon ©Manon Millet
    Temps gris et humide : la météo de dimanche à Lyon 08:50
    d'heure en heure
    Appartements brûlés, jets de pavés contre les pompiers... À Rillieux, le tournage d'un clip de rap dégénère 08/11/25
    Police Municipale de Lyon @Hugo LAUBEPIN
    Lyon 8 : un jeune homme blessé par balle, les suspects fuient en trottinette 08/11/25
    Le Murmure des songes, un voyage onirique au théâtre de Villefranche 08/11/25
    Nord-Isère : il se rend chez les gendarmes avec deux poupées pédopornographiques commandées sur Shein 08/11/25
    Municipales 2026 : les résultats de la Grande Écoute dévoilés par les Écologistes 08/11/25
    PAF Police aux frontières
    Projet d'attentat islamiste déjoué : trois femmes arrêtées, dont deux à Lyon et Villeurbanne 08/11/25
    Une rave-party est en cours dans l'Est-lyonnais 08/11/25
    Un mouvement "extrêmement suivi" dans le Rhône : pourquoi les radiologues libéraux feront-ils grève lundi ? 08/11/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut