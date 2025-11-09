En panne, le funiculaire F1 ne circulera pas jusqu'à lundi soir

En panne depuis ce samedi matin, le funiculaire F1 en direction de Saint-Just ne circulera pas non plus ce dimanche 9 novembre.

Une panne qui dure. À l'arrêt depuis ce samedi aux alentours de 9h du matin, le funiculaire en direction du musée Gallo-romain et de Saint-Just ne reprendra pas sa circulation ce dimanche 9 novembre non plus. Alors que TCL avait initialement annoncé une reprise de la circulation ce dimanche matin à l'aube, cette dernière a finalement été repoussée au 11 novembre à 1h30 du matin. La raison de cette perturbation majeure ? Une panne affectant une rame.

En attendant la reprise, des bus relais qui desservent les stations de St Just à Fourvière ont été mis à disposition des usagers habituels de la ligne et des nombreux touristes qui l'empruntent pour découvrir la colline. La ligne F2, qui relie le Vieux-Lyon à Fourvière n'est, quant à elle, pas concernée par cette panne.