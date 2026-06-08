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Lyon : deux piétons gravement blessés après un choc avec un scooter en Presqu’île
PHILIPPE HUGUEN / AFP

Deux hommes blessés par balles près d'un point de deal à Villeurbanne

  • par LR

    • Deux hommes de 21 et 26 ans ont été blessés par balles samedi soir dans une fusillade sur un point de deal de Villeurbanne, en banlieue lyonnaise, ont indiqué dimanche une source policière et une source proche du dossier à l'AFP.

    Peu avant minuit, dans le quartier Verlaine-Tolstoï, deux suspects sont arrivés en trottinette électrique et l'un deux, muni d'une arme, a fait feu sur les deux hommes qui se trouvaient sur la voie publique, selon la source proche du dossier.

    Ils ont ensuite été pris en charge par les secours, l'un blessé à la cuisse, et l'autre à l'abdomen avec un pronostic vital engagé, a ajouté cette source, qui précise que les faits ont eu lieu sur un point de deal connu de Villeurbanne.

    Les deux victimes sont âgées de 21 et 26 ans, et l'une est connue des services de police, a par ailleurs indiqué une source policière. Les suspects sont toujours en fuite, selon la source proche du dossier. Une unité de CRS a été envoyée dès dimanche en renfort dans le quartier, a indiqué la préfecture du Rhône à l'AFP.

    Cette fusillade "intervient dans un contexte marqué par la multiplication des violences et des crimes du narcotrafic dans notre agglomération", a souligné dans un communiqué le maire PS de Villeurbanne, Cédric Van Styvendael.

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