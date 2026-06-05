Un chien meurt après s'être baigné dans le parc de Miribel-Jonage

Un chien est mort après une baignade dans le lac des Eaux Bleues, au sein du parc de Miribel-Jonage. Après des contrôles, l'ARS explique que le chien s'est baigné dans une zone non-autorisée.

C'est un décès qui inquiète. Fin mai, un chien est mort après s'être baigné dans les eaux du Grand parc de Miribel-Jonage, plus précisément dans le lac des Eaux Bleues. C'était à l'occasion d’un run-swim organisé entre maîtres et chiens, les secours sont intervenus, sans succès. De ce fait, le risque de la cyanobactérie, conséquente lors des fortes chaleurs est apparu pour les autorités. Présente naturellement dans certains plans d’eau, elle peut produire des toxines dangereuses pour les animaux comme pour les humains, par ingestion, contact ou inhalation.

Selon LyonMag, des contrôles ont été menés par des laboratoires mandatés par l'ARS régionale. Constat, aucun risque n'a été décelé. L'agence régionale de santé explique tout de même que le chien s'est baigné dans une zone officiellement non-autorisée. Ainsi, aucune restriction n'est engagée sur le Grand Parc de Miribel-Jonage.