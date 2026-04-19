Piano à Lyon : carte blanche à Martha Argerich

Dans le cadre d’une carte blanche accordée par Piano à Lyon à la concertiste d’origine argentine (naturalisée suisse), Martha Argerich nous propose un programme en duo pour deux pianos en compagnie de Dong-Hyek Lim.

Considérée comme l’une des plus grandes interprètes de sa génération, voire de l’histoire, cette légende vivante, aujourd’hui âgée de 84 ans, investira la salle Molière avec la complicité de son alter ego coréen, victorieux en 2000 du concours Long-Thibaud.

Au programme la Sonate pour piano à 4 mains KV. 521 de Mozart ainsi que la Suite pour deux pianos n° 2 op. 17 et les Danses symphoniques pour deux pianos op. 45 de Rachmaninov. Un programme de luxe pour une interprète d’exception.

Carte blanche à Martha Argerich – Mercredi 22 et jeudi 23 avril à 20 h 30 à la salle Molière – www.pianoalyon.com