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Image d’illustration. PHILIPPE HUGUEN / AFP

À Vaulx-en-Velin, un jeune décède dans un accident de moto

  • par NC

    • Un jeune de 18 ans a perdu la vie dans un accident de moto à Vaulx-en-Velin alors qu'il circulait sans casque.

    Vendredi 20 mars vers 8 h 30, deux jeunes majeurs circulant en moto, sans casque, ont percuté une voiture à l’angle des rue Condorcet et Jules-Romains à Vaulx-en-Velin. Selon nos confrères du Progrès, le conducteur de la moto, âgé de 21 ans, aurait refusé une priorité.

    Malgré l'intervention des pompiers et du samu, parvenus dans un premier temps à réanimer le passager âgé de 18 ans, ce dernier est décédé une fois arrivé à l'hôpital Edouard-Herriot. Le pilote de la moto a quant à lui été blessé. Selon nos confrères, la moto a disparu des lieux de l'accident pendant l'intervention des secouristes.

    Le conducteur de la voiture a quant à lui été testé négatif aux dépistages d'alcoolémie. Une enquête est en cours.

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