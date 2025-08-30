Faits divers
Police voitures Lyon
Photo d’illustration. © Romane Thevenot

Au Nord de Lyon, il force un péage avant de se faire arrêter par la police

  • par Louise Ginies

    • Un jeune homme d'une vingtaine d'années a été interpellé ce vendredi après une course poursuite sur l'A6 entre Dardilly et Villefranche-sur-Saône. Aucun blessé n'est à déplorer.

    Une course-poursuite qui aurait bien pu virer au drame. Ce vendredi 29 août, un homme a été interpellé dans la zone commerciale de la Sauvagère à Villefranche-sur-Saône (Rhône) après une longue course-poursuite avec la police qui avait commencé quelques kilomètres plus loin.

    Le jeune homme, âgé d'une vingtaine d'années et seul à bord de sa Ford Fiesta, a tenté d'échapper à la police sur une trentaine de kilomètres. Tout commence par un refus d'obtempérer à Dardilly : le chauffard prend ensuite la fuite, se dirige vers l'A6 et emprunte l'autoroute en direction du nord.

    Lire aussi : Il lance une course-poursuite entre Anse et Lyon et écope de deux ans de prison

    Après plusieurs kilomètres de fuite, l'individu emprunte le péage de Villefranche-sur-Saône en forçant la barrière pour sortir de l'autoroute et entre dans la zone commerciale de la Sauvagère. Une étape qui marquera la fin de sa fuite : d'après nos confrères du Progrès, le site ne possède qu'une entrée et une sortie. Impossible pour le jeune homme, dont la voiture a fini par s'échouer sur les marches d'un escalier, de s'enfuir à nouveau et d'échapper aux forces de l'ordre.

    Pas de blessés

    Si aucun blessé n'est heureusement à déplorer, la course-poursuite aurait pu s'avérer bien plus dramatique. Un témoin présent sur les lieux a affirmé qu'une petite fille sortant d'un magasin de sport a manqué de se faire renverser par la voiture dans sa course folle. "C'est son père qui l'a retenue in extremis par le bras", a-t-il raconté au Progrès.

    à lire également
    Villeurbanne : une enquête ouverte après une rixe au couteau en pleine rue

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Police voitures Lyon
    Au Nord de Lyon, il force un péage avant de se faire arrêter par la police 10:47
    Villeurbanne : une enquête ouverte après une rixe au couteau en pleine rue 10:04
    alerte pollution à Lyon
    Pollution : une qualité de l'air moyenne à Lyon ce samedi 09:21
    Fourvière à lyon tour métallique météo à lyon ciel nuageux avec des éclaircies
    Un temps sec et dégagé : la météo ce samedi à Lyon 08:57
    A 18 ans, le Lyonnais Paul Seixas remporte le Tour de l'Avenir 29/08/25
    d'heure en heure
    Hotel de la Métropole
    La Métropole de Lyon lance son "Plan Chaleur" pour affronter les canicules 29/08/25
    Boulevard du Valvert à Tassin : la circulation rétablie dans les deux sens plus tôt que prévu 29/08/25
    Les enfants de l'école Paul Painlevé pendant les activités
    "Investir dans la jeunesse" : l’appel de l’opposition pour la rentrée à Lyon 29/08/25
    Les élèves du lycée du Docteur Charles Mérieux avant de commencer le bac
    Scanners à l’entrée des lycées en Aura : l’opposition écologiste dénonce de nouveau une "surenchère sécuritaire" 29/08/25
    Rhône : plusieurs routes départementales en travaux début septembre 29/08/25
    Parilly : la Métropole de Lyon investit 3,7 millions d'euros pour retrouver le haut niveau 29/08/25
    Comment l'Académie de Lyon veut faire de la lutte contre le harcèlement l'une de ses priorités pour cette rentrée 2025 29/08/25
    Centre commercial Part-Dieu
    Lyon : une boutique de prêt-à-porter unique en France ouvre ses portes à la Part-Dieu 29/08/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut