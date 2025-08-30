Au Nord de Lyon, il force un péage avant de se faire arrêter par la police

Un jeune homme d'une vingtaine d'années a été interpellé ce vendredi après une course poursuite sur l'A6 entre Dardilly et Villefranche-sur-Saône. Aucun blessé n'est à déplorer.

Une course-poursuite qui aurait bien pu virer au drame. Ce vendredi 29 août, un homme a été interpellé dans la zone commerciale de la Sauvagère à Villefranche-sur-Saône (Rhône) après une longue course-poursuite avec la police qui avait commencé quelques kilomètres plus loin.

Le jeune homme, âgé d'une vingtaine d'années et seul à bord de sa Ford Fiesta, a tenté d'échapper à la police sur une trentaine de kilomètres. Tout commence par un refus d'obtempérer à Dardilly : le chauffard prend ensuite la fuite, se dirige vers l'A6 et emprunte l'autoroute en direction du nord.

Après plusieurs kilomètres de fuite, l'individu emprunte le péage de Villefranche-sur-Saône en forçant la barrière pour sortir de l'autoroute et entre dans la zone commerciale de la Sauvagère. Une étape qui marquera la fin de sa fuite : d'après nos confrères du Progrès, le site ne possède qu'une entrée et une sortie. Impossible pour le jeune homme, dont la voiture a fini par s'échouer sur les marches d'un escalier, de s'enfuir à nouveau et d'échapper aux forces de l'ordre.

Pas de blessés

Si aucun blessé n'est heureusement à déplorer, la course-poursuite aurait pu s'avérer bien plus dramatique. Un témoin présent sur les lieux a affirmé qu'une petite fille sortant d'un magasin de sport a manqué de se faire renverser par la voiture dans sa course folle. "C'est son père qui l'a retenue in extremis par le bras", a-t-il raconté au Progrès.