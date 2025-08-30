Actualité
Image d’illustration policiers de la BAC. (Photo Frederic Scheiber / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP)

Villeurbanne : une enquête ouverte après une rixe au couteau en pleine rue

  • par Louise Ginies

    • Un homme a été gravement blessé lors d'une rixe au couteau à Villeurbanne ce jeudi 28 août. Le suspect a été interpellé et une enquête a été ouverte par le parquet de Lyon.

    Une nouvelle enquête pour tentative de meurtre à Villeurbanne. Selon nos confrères du Progrès, le parquet de Lyon a ouvert une enquête à la suite de la rixe survenue au 37 rue de la Soie à Villeurbanne.

    Pour rappel des faits, une dispute a éclaté ce jeudi 28 août vers 15h entre deux individus, probablement liée à une trottinette. L'un des deux hommes a donné un coup de couteau au niveau de la cuisse de l'autre, avant d'être interpelé par des policiers de la BAC présents dans le secteur. Touchée à l'artère fémorale, la victime, dont le pronostic vital était engagé au moment des faits, a ensuite été transportée à l'hôpital par le Samu. Aucune information n'a filtré sur son état de santé depuis.

    Lire aussi : Un homme entre la vie et la mort après une rixe au couteau à Villeurbanne

    Le suspect a été placé en garde à vue ce jeudi. Un couteau à lame pliante a été saisi sur le lieu des faits : il pourrait s'agir de l'arme utilisée lors de la rixe.

    Police voitures Lyon
    Au Nord de Lyon, il force un péage avant de se faire arrêter par la police

