"Bloquons tout" : un collectif lyonnais appelle à la mobilisation le 10 septembre

Alors qu'un mouvement national d'ampleur est prévu le 10 septembre prochain, le collectif lyonnais "Indignons-nous ! Bloquons tout !" appelle à la mobilisation.

Le ton est donné et la colère gronde. En marge du mouvement d'ampleur lancé visant à bloquer tout le pays le 10 septembre prochain, un collectif lyonnais a ajouté sa pierre à l'édifice ce vendredi 29 août. "Nous, collectif lyonnais du mouvement «Indignons-nous ! Bloquons tout !», appelons toute citoyenne et tout citoyen, opposé-e à l’austérité du budget Bayrou et révolté-e par les gouvernements successifs, à nous rejoindre dans la rue à partir du 10 septembre", ont écrit ses membres dans un communiqué.

Parmi les nombreuses revendications du collectif figurent notamment la mise en place d'une nouvelle constitution limitant les pouvoirs, une "meilleure justice sociale, environnementale et fiscale" ou encore la dénonciation de la loi Duplomb, abrogée au mois d'août.

Le collectif rappelle également son soutien à tous les peuples opprimés et son opposition "à tous les génocides passés, présents et futurs, notamment à Gaza et en Birmanie".

Un blocage total de Lyon le 10 septembre ?

Alors que le réseau TCL a annoncé une journée noire dans les transports en commun le 8 septembre, l'appel au blocage national réunirait déjà plusieurs milliers de personnes à Lyon et dans le Rhône, notamment sur les réseaux sociaux. Et si ces regroupements ne sont pour l'instant que virtuels, de nombreuses affiches appelant au blocage total se multiplient dans la ville.

Le mouvement sera-t-il suivi ? Les gilets jaunes appellent eux aussi déjà à la mobilisation.

