À Confluence, une camionnette s'est retrouvée coincée à proximité de la station Hôtel de Région - Montrochet, bloquant le trafic des tramways pendant plus d'une heure ce samedi 20 décembre dans la matinée.

Ce samedi 20 décembre, vers 6h30, une camionnette a terminé sa course dans un terre-plein sur l'axe de Confluence, à quelques mètres de l'arrêt de tram Hôtel de Région - Montrochet, selon les informations de nos confrères du Progrès. Coincé dans le parterre, le véhicule a bloqué la voie des rames, contraignant les opérateurs à suspendre temporairement le trafic sur ce secteur très fréquenté du réseau lyonnais. Les conducteurs et passagers ont dû patienter plus d'une heure, le temps que les équipes de dépannages dégagent l'utilitaire et que la circulation reprennent progressivement.

Les perturbations, qui se sont terminées aux alentours de 8 h, ont entraîné des retards importants pour les voyageurs. Des bus relais ont été mis en place par les TCL entre Quai Claude Bernard et Debourg. Le T1 a roulé entre IUT Feyssine et Perrache et le T2 entre Saint-Priest - Bel Air à Perrache. Pour l'heure, les conséquences de cet accident restent inconnues, la voie de tramway n'étant pas reliée à la route.