Basket-ball
Pierric Poupet, entraineur de l’Asvel. (Photo by Stefanos Kyriazis / LiveMedia / DPPI via AFP)

L’ASVEL impuissante loin de ses bases, la spirale négative se poursuit

  • par Claire Martinez

    • En déplacement en Grèce, l’ASVEL s’est inclinée sans jamais réellement rivaliser ce vendredi 19 décembre. Privés de plusieurs cadres, les Villeurbannais concèdent une nouvelle défaite en EuroLeague et restent à la dernière place du classement.

    À l'image de son premier quart-temps, les Villeurbannais se sont fait distancer par les Grecs lors de leur 17e match d'EuroLeague ce vendredi 19 décembre. Rapidement dépassée, l'ASVEL a subi la loi des joueurs de l'Olympiakós dès les premières dix minutes (26-14). Trop imprécis, les hommes de Pierric Poupet ont multiplié les pertes de balle et manqué d’efficacité derrière l’arc, avec seulement 2 sur 11 à 3 points à la mi-temps, laissant l’Olympiakós prendre le large. Portés par Tyler Dorsey et le Français Evan Fournier, auteurs respectivement de 9 et 8 points dans le premier acte, les locaux ont imposé leur rythme face à une équipe villeurbannaise privée de Nando De Colo.

    Jamais en mesure de recoller au score, l’ASVEL a en plus vu Armel Traoré quitter prématurément ses coéquipiers, victime d’une torsion de la cheville au troisième quart-temps. Une blessure de plus pour un effectif déjà diminué, malgré le retour d’Edwin Jackson, absent depuis le 17 octobre. Avec 16 ballons perdus et une défense dépassée par la puissance offensive grecque, incarnée par Dorval (22 points) et Fournier (21 points), les Villeurbannais concèdent leur 13e défaite européenne (4-13) et enchaînent un dixième revers consécutif à l’extérieur. Le calendrier ne laisse guère de répit, avec une prochaine rencontre dès ce dimanche 21 décembre face au Portel.

    à lire également
    illustration pluie / Photo: Pixabay
    Un département d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance pluie et inondation

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    L’ASVEL impuissante loin de ses bases, la spirale négative se poursuit 10:50
    illustration pluie / Photo: Pixabay
    Un département d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance pluie et inondation 10:10
    Un département d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance avalanches 09:50
    Pollution à Lyon : une qualité de l'air moyenne ce samedi 09:30
    Lyon pluie nuages
    Un samedi couvert avec des averses 09:15
    d'heure en heure
    Baptiste Peycelon, directeur du Faitout, est l'invité de 6 minutes chrono / Lyon Capitale.
    « On a dépassé les 1 000 repas solidaires consommés » explique Baptiste Peycelon 07:30
    Polémique des notes de frais à Lyon : Grégory Doucet et Bruno Bernard les communiquent 19/12/25
    À Lyon, la maire du 5e arrondissement salue l'avancée du projet TEOL 19/12/25
    protoxyde d'azote
    La préfète du Rhône interdit l'usage et la détention de protoxyde d'azote 19/12/25
    COP régionale : "La transition écologique est une opportunité pour construire des territoires" 19/12/25
    Image d'illustration de la police municipale. (@Nathan Chaize)
    Lyon : Force ouvrière police municipale lève son préavis de grève du 24 décembre 19/12/25
    Les travaux prévus sur les routes du Rhône dans les prochains jours 19/12/25
    bruno bernard, président de la métropole de Lyon, à la préfecture du Rhône
    Métropole de Lyon : Bruno Bernard promet une brigade de sécurité et 5 000 logements accessibles 19/12/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut