En déplacement en Grèce, l’ASVEL s’est inclinée sans jamais réellement rivaliser ce vendredi 19 décembre. Privés de plusieurs cadres, les Villeurbannais concèdent une nouvelle défaite en EuroLeague et restent à la dernière place du classement.

À l'image de son premier quart-temps, les Villeurbannais se sont fait distancer par les Grecs lors de leur 17e match d'EuroLeague ce vendredi 19 décembre. Rapidement dépassée, l'ASVEL a subi la loi des joueurs de l'Olympiakós dès les premières dix minutes (26-14). Trop imprécis, les hommes de Pierric Poupet ont multiplié les pertes de balle et manqué d’efficacité derrière l’arc, avec seulement 2 sur 11 à 3 points à la mi-temps, laissant l’Olympiakós prendre le large. Portés par Tyler Dorsey et le Français Evan Fournier, auteurs respectivement de 9 et 8 points dans le premier acte, les locaux ont imposé leur rythme face à une équipe villeurbannaise privée de Nando De Colo.

Jamais en mesure de recoller au score, l’ASVEL a en plus vu Armel Traoré quitter prématurément ses coéquipiers, victime d’une torsion de la cheville au troisième quart-temps. Une blessure de plus pour un effectif déjà diminué, malgré le retour d’Edwin Jackson, absent depuis le 17 octobre. Avec 16 ballons perdus et une défense dépassée par la puissance offensive grecque, incarnée par Dorval (22 points) et Fournier (21 points), les Villeurbannais concèdent leur 13e défaite européenne (4-13) et enchaînent un dixième revers consécutif à l’extérieur. Le calendrier ne laisse guère de répit, avec une prochaine rencontre dès ce dimanche 21 décembre face au Portel.