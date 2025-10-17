Actualité
Image d’illustration. PHILIPPE HUGUEN / AFP

Givors : un jeune en trottinette tué dans une collision avec une moto

  • par La Rédaction

    • L'accident s'est produit ce jeudi soir à Givors dans le quartier des Vernes. Le jeune homme en trottinette est décédé après avoir percuté une moto.

    Selon nos confrères du Progrès, un jeune homme de 23 ans a perdu la vie jeudi soir après un accident alors qu'il circulait en trottinette dans le quartier des Vernes, à Givors.

    Il était 22h passé quand il a heurté une moto. Une collision fatale pour le jeune homme qui n'a pas pu être sauvé malgré l'intervention des secours.

    Une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur les circonstances de l'accident.

    Campus des berges du Rhône de l'université Lyon 2 @Université Lumière Lyon 2
    L'université Lyon 2 occupée par les "sans facs", une trentaine d'inscriptions réclamées

    Campus des berges du Rhône de l'université Lyon 2 @Université Lumière Lyon 2
    L'université Lyon 2 occupée par les "sans facs", une trentaine d'inscriptions réclamées 08:11
    Givors : un jeune en trottinette tué dans une collision avec une moto 07:47
    Pollution à Lyon : la qualité de l'air se dégrade ce vendredi 07:31
    Un voile opaque et un ciel nébuleux sont attendus toute la journée à Lyon ©Manon Millet
    Une nouvelle journée entre grisaille et éclaircies à Lyon, 15 degrés attendus 07:14
    Foued Rahmouni
    Autour d'un "accord sur un projet protecteur", Voix commune rallie les écologistes 07:00
    Bruno Bernard et maire de Givors Mohamed Boudjellaba
    Inondations à Givors : "Un an après rien n'a changé", Bruno Bernard s'en prend à l'Etat 16/10/25
    LDLC Arena
    Lyon : la Star Academy en concert à la LDLC Arena le 2 mai 2026 16/10/25
    police judiciaire
    Lyon : deux hommes interpellés dans le TER pour vol aggravé 16/10/25
    Bûche de Noël Sève
    On a testé les trois nouvelles recettes de Noël de la maison lyonnaise Sève 16/10/25
    Le plan de la Région Auvergne-Rhône-Alpes pour incarner la renaissance du nucléaire français 16/10/25
    Villeurbanne : un appel à témoins pour retrouver une adolescente disparue 16/10/25
    Bijoux volés, plaintes en cascade : une femme de ménage interpellée à Lyon 16/10/25
    Voiture police Lyon
    Isère : une opération anti-stup d'envergure menée à Grenoble 16/10/25
