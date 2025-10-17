L'accident s'est produit ce jeudi soir à Givors dans le quartier des Vernes. Le jeune homme en trottinette est décédé après avoir percuté une moto.

Selon nos confrères du Progrès, un jeune homme de 23 ans a perdu la vie jeudi soir après un accident alors qu'il circulait en trottinette dans le quartier des Vernes, à Givors.

Il était 22h passé quand il a heurté une moto. Une collision fatale pour le jeune homme qui n'a pas pu être sauvé malgré l'intervention des secours.

Une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur les circonstances de l'accident.