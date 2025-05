Exposition : fleurs à contempler et à respirer !

La galerie BF15 nous embarque dans l’histoire des fleurs revisitée par des artistes aux pratiques multiples.

En partenariat avec le musée des Beaux-Arts de Lyon, l’Ensba Lyon et Ames Sœurs édition, la galerie BF15 nous propose HANAMI, contempler les fleurs, une exposition inspirée d’une tradition japonaise qui consiste à contempler les fleurs et leur floraison, notamment celle du cerisier qui incarne l’impermanence des choses ainsi que la beauté de l’instant présent et influence l’art, les haïkus et la littérature japonaise.

Elle évoque également l’histoire des fleurs à Lyon et rappelle que l’industrie de la soie a joué un rôle déterminant dans la création de l’école des Beaux-Arts comptant une “classe de la fleur” destinée à ses futurs dessinateurs, la peinture de fleurs devenant ainsi une spécialité lyonnaise.

Dès l’entrée, le visiteur découvre un bassin qui, tel un immense vase, révèle les compositions du fleuriste et botaniste Clément Bouteille, rendues vivantes au rythme des reflets de l’eau et de la lumière naturelle.

Plus loin, dans un cabinet de curiosités, les photographies d’Yveline Loiseur élaborent des histoires de vie, de l’enfance à la vieillesse, au travers de compositions florales tandis que les Végétations monochromes de Laurent Masoero expriment méditation et recherche d’équilibre dans le geste.

Sous la verrière, l’installation vidéo d’Angela Detanico et Rafael Lain, Or, autrement, inspirée du tableau de Jan Davidsz de Heem, Fleurs dans un vase en verre (vers 1660), évoque par la soustraction et l’addition de couleurs une nature morte qui se désagrège.

Pendant la visite, l’éveil de nos sens n’est pas en reste avec le parfum de Davide Bertocchi, une fragrance aléatoire provenant de la cuve 1000 Fleurs de l’entreprise de parfumerie Azur Fragrances, au sein de laquelle sont collectés tous les excès de production des parfums de l’atelier.

Le 17 mai, une belle journée avec les fleurs !

Le 17 mai est une journée spéciale Hanami, organisée dans le cadre du mai d’Adele, autour d’un agréable parcours : une balade botanique au parc de la Tête-d’Or avec Claudine Bouteille (herbaliste et productrice de fleurs comestibles, aromatiques et médicinales), une visite du salon des fleurs au musée des Beaux-Arts, une projection du film Fleurs de Georges Rey (magnifique ballet de fleurs qui tournent et autour desquelles on tourne).

La journée se terminera avec la visite de l’exposition Hanami et des infusions de fleurs en présence des artistes à la galerie BF15. La galerie Ames Sœurs édition (Lyon 5e) propose quant à elle des foulards en soie spécialement réalisés par les étudiants en design textile à l’Ensba Lyon. Avis aux amateurs d’art et de fleurs !

HANAMI, contempler les fleurs – Jusqu’au 31 mai à la galerie BF15. Accès gratuits.

Programme complet : labf15.org