Une qualité de l'air moyenne à Lyon ce samedi

Malgré l'arrivée du vent qui devrait contribuer à améliorer la qualité de l'air dans la région, elle restera moyenne à Lyon ce samedi 11 avril.

Qui dit perturbation avec vent et précipitations dit également meilleures conditions climatiques. Ce samedi 11 avril, les conditions météorologiques annoncées devraient globalement favoriser une amélioration de la qualité de l’air, notamment sur le nord-ouest de la région, indique , l'observatoire de la qualité de l'air en Auvergne-Rhône-Alpes.

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Toutefois, un apport de poussières désertiques du Sahara pourrait concerner le territoire, avec un impact localisé possible, en particulier vers l’est et en altitude.

Concrètement à Lyon, ce sont les niveaux d'ozone et de dioxyde d'azote qui sont moyens, tandis que les niveaux de particules fines PM2.5, PM10 et de dioxyde de soufre sont bons.