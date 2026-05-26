Véronique Sarselli élue vice-présidente de l’association France Urbaine 

La présidente LR de la Métropole de Lyon, Véronique Sarselli, a été élue vice-présidente de l’association France Urbaine en charge des Institutions et de la Décentralisation.

"Cette élection marque la reconnaissance du rôle de la Métropole de Lyon", se félicite la Métropole de Lyon ce mardi dans un communiqué. À l’occasion du renouvellement de instances de l’association France Urbaine, la présidente LR de la collectivité a été élue vice-présidente en charge des Institutions et de la décentralisation.

Le maire de Toulouse et président de Toulouse Métropole, Jean-Luc Moudenc, a quant à lui été élu président de France Urbaine. L’association est notamment chargé de "porter la voix des grandes collectivités sur les grands enjeux nationaux."

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"Porter une ligne claire"

Toujours dans son communiqué, la collectivité assure que cette élection "intervient dans un moment décisif pour les collectivités urbaines, confrontées à des défis majeurs : logement, mobilités, transition écologique, sécurité du quotidien, développement économique, cohésion sociale et simplification de l’action publique."

Et d’ajouter : "En prenant la responsabilité des Institutions et de la décentralisation, Véronique Sarselli entend porter une ligne claire : redonner aux territoires urbains les moyens d’agir, clarifier les responsabilités entre l’État et les collectivités, renforcer la place des maires et des exécutifs locaux, et défendre une décentralisation utile et concrète."

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