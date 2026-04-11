Info trafic : circulation difficile dans le Rhône et la région ce samedi

Bison Futé annonce un trafic perturbé et une journée "difficile" ce samedi 11 avril dans les départements d'Auvergne-Rhône-Alpes.

Un trafic perturbé pour les vacanciers qui font leur retour à Lyon et dans le Rhône. Ce samedi 11 avril, Bison Futé annonce en effet une journée orange et "compliquée" dans le sens des retours en Auvergne-Rhône-Alpes, sur les principaux axes autoroutiers, alors que la première semaine des vacanciers de la zone A (académies de Lyon, Grenoble, Clermont-Ferrand...) s'achève.

Info trafic : éviter l'A7 et l'A43

Bison Futé conseille notamment d'éviter :

l’autoroute A7, entre Orange et Lyon, de 10h à 17h,

le tunnel du Mont-Blanc (N205), entre l’Italie et la France, de 12h à 19h,

l’autoroute A43, entre Chambéry et Lyon, de 10h à 14h,

l’autoroute A46 et la route nationale 346, pour le contournement Est de Lyon, de 10h à 17h.

Aucun problème en revanche dans le sens des départs, où la journée est annoncée "verte" au niveau de la circulation.