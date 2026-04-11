Actualité
Image d’illustration. © Rawpixel

Info trafic : circulation difficile dans le Rhône et la région ce samedi

  • par Louise Ginies

    • Bison Futé annonce un trafic perturbé et une journée "difficile" ce samedi 11 avril dans les départements d'Auvergne-Rhône-Alpes.

    Un trafic perturbé pour les vacanciers qui font leur retour à Lyon et dans le Rhône. Ce samedi 11 avril, Bison Futé annonce en effet une journée orange et "compliquée" dans le sens des retours en Auvergne-Rhône-Alpes, sur les principaux axes autoroutiers, alors que la première semaine des vacanciers de la zone A (académies de Lyon, Grenoble, Clermont-Ferrand...) s'achève.

    Info trafic : éviter l'A7 et l'A43

    Bison Futé conseille notamment d'éviter :

    • l’autoroute A7, entre Orange et Lyon, de 10h à 17h,
    • le tunnel du Mont-Blanc (N205), entre l’Italie et la France, de 12h à 19h,
    • l’autoroute A43, entre Chambéry et Lyon, de 10h à 14h,
    • l’autoroute A46 et la route nationale 346, pour le contournement Est de Lyon, de 10h à 17h.

    Aucun problème en revanche dans le sens des départs, où la journée est annoncée "verte" au niveau de la circulation.

    à lire également
    Cuba, Iran... Quelles manifestions prévues à Lyon ce samedi ?

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Info trafic : circulation difficile dans le Rhône et la région ce samedi 12:26
    Une qualité de l'air moyenne à Lyon ce samedi 11:31
    Cuba, Iran... Quelles manifestions prévues à Lyon ce samedi ? 10:39
    Orages et avalanches : la région concernée par des vigilances jaunes 09:47
    orages
    Pic de chaleur et risque orageux : la météo de samedi à Lyon 09:12
    d'heure en heure
    "Un espace entre artistes et public", un nouveau festival d’illustration débarque à Lyon 07:00
    Bastien Joint
    Caluire-et-Cuire : Bastien Joint promet de supprimer les aides municipales aux délinquants multirécidivistes 10/04/26
    carburant lyon
    ViaMalin, ce projet venu d'Ecully pour réduire votre budget carburant 10/04/26
    Près de Lyon : un homme de 70 ans décède après une chute d’un immeuble
    Une voiture percute violemment une piétonne dans le 7e arrondissement de Lyon 10/04/26
    Lyon : les voitures personnelles de policiers dégradées dans le 9e arrondissement 10/04/26
    Vénissieux : il veut acheter de la cocaïne, mais se fait frapper et dérober sa moto 10/04/26
    Tissage urbain sur la place Bellecour : "pas beau" pour les Lyonnais, "utile" selon les touristes 10/04/26
    Un nouveau magasin Grand Frais va ouvrir dans cette commune près de Lyon 10/04/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut