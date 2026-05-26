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La montée du Chemin neuf est fermée aux automobilistes dans le cadre d’une expérimentation. (@NathanChaize)

Lyon : nouvel accident montée du Chemin Neuf, deux jeunes en trottinette transportés à l’hôpital

  • par LR
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    • Lundi en fin d’après-midi, deux jeunes circulant sur une trottinette en libre-service ont chuté dans la montée du Chemin Neuf à Lyon.

    Malgré les mesures de sécurisation prises par la Métropole de Lyon après l'accident à vélo d'une adolescente, un nouvel incident est survenu lundi 25 mai en fin d’après-midi montée du Chemin Neuf, dans le 5e arrondissement de Lyon.

    Selon nos confrères du Progrès, deux jeunes circulant sur une trottinette électrique, une fille et un garçon, âgés de 17 et 16 ans seraient tombés sur cet axe réputé comme dangereux en raison de sa pente.

    Selon les premiers éléments, la conductrice ne serait pas parvenue à freiner à temps. Ils ont été transportés à l’hôpital. Les deux jeunes en seraient déjà ressortis, assurent encore nos confrères. Pour rappel, il est strictement interdit de circuler à deux sur une trottinette.

    Lire aussi : "Faire toujours mieux" : à Lyon, Dott renforce la sécurité de ses nouvelles trottinettes

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