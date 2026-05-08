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Illustration Lyon.

Pollution : une qualité de l’air moyenne ce vendredi à Lyon 

  • par C.M.

    • Si la qualité de l’air se dégrade dans le reste de la région Auvergne-Rhône-Alpes, elle reste moyenne à Lyon et dans la métropole ce vendredi 8 mai. 

    On respire bien ce vendredi 8 mai dans la métropole lyonnaise. Si la qualité de l’air se dégrade dans le reste de la région Auvergne-Rhône-Alpes en raison d’une augmentation des températures, elle reste moyenne à Lyon et dans l’agglomération. 

    L’observatoire Atmo Auvergne-Rhône-Alpes précise : u"La situation devrait continuer de se dégrader en raison d’une augmentation des températures propices à une élévation des concentrations d’ozone. La qualité de l’air sera dégradée sur une bonne partie de l’ouest et du centre de la région ainsi que dans certains reliefs alpins. Elle devrait rester moyenne dans certaines zones urbaines et certaines vallées." 

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