Place Bellevue à Lyon. (@BonjourLyon)

Pollution à Lyon : une qualité de l'air globalement bonne ce lundi

  • par La Rédaction

    • La qualité de l'air sera globalement bonne à Lyon et dans toute la métropole de Lyon ce lundi 9 mars 2026.

    Après une fin de semaine dernière particulièrement polluée, la ville de Lyon débute cette nouvelle semaine du mois de mars avec une qualité de l'air relativement bonne. Hormis autour des grands axes de circulation comme la M6, la M7 ou le boulevard périphérique Laurent Bonnevay, la qualité de l'air sera bonne à moyenne à Lyon.

    Les concentrations en dioxyde de soufre seront particulièrement basses et elles seront moyenne pour les particules fines, l'ozone et le dioxyde d'azote.

    L'arrivée d'une perturbation par l'ouest dans la soirée devrait assurer le maintien d'une qualité de l'air plutôt bonne dans les prochains jours.

    TCL
    TCL à Lyon : un accord trouvé pour renforcer les effectifs du PC Sécurité

    Pollution à Lyon : une qualité de l'air globalement bonne ce lundi 07:58
