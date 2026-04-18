Pollution : une qualité de l'air dégradée à Lyon ce samedi

La qualité de l'air sera dégradée à Lyon ce samedi 18 avril, notamment en raison de l'augmentation des températures qui contribue à une formation d'ozone plus active.

La qualité de l'air se dégrade à Lyon ce samedi 18 avril. Si les températures atteindront 24°C cet après-midi offrant une météo agréable aux Lyonnais, cette augmentation contribue également avec le rayonnement UV et les émissions d'origine humaine à "une formation d'ozone plus active", rapporte , l'observatoire de la qualité de l'air en Auvergne-Rhône-Alpes.

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Dans la région, elle pourrait être globalement dégradée voire mauvaise localement dans la Drôme, l'Ardèche, l’Isère et la Savoie.