Environnement

Pollution : une qualité de l'air dégradée à Lyon ce samedi

  • par LC

    • La qualité de l'air sera dégradée à Lyon ce samedi 18 avril, notamment en raison de l'augmentation des températures qui contribue à une formation d'ozone plus active.

    La qualité de l'air se dégrade à Lyon ce samedi 18 avril. Si les températures atteindront 24°C cet après-midi offrant une météo agréable aux Lyonnais, cette augmentation contribue également avec le rayonnement UV et les émissions d'origine humaine à "une formation d'ozone plus active", rapporte Atmo, l'observatoire de la qualité de l'air en Auvergne-Rhône-Alpes.

    Lire aussi : Temps chaud et ciel voilé : la météo à Lyon ce samedi

    Dans la région, elle pourrait être globalement dégradée voire mauvaise localement dans la Drôme, l'Ardèche, l’Isère et la Savoie.

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