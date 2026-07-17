Face à l'épisode de sécheresse touchant actuellement le Rhône, les syndicats FDSEA et les jeunes Agriculteurs du Rhône demandent à l'Etat des engagements "concrets et immédiats".

Ce vendredi 17 juillet, le préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes, Etienne Guyot, s'est rendu sur une exploitation agricole du Rhône, durement touchée par les récents aléas climatiques. Suite à cette visite et face à la situation critique touchant le monde agricole, les syndicats FDSEA (Fédération Départementale des Syndicats d'Exploitants Agricoles) et les jeunes Agriculteurs du Rhône, tirent la sonnette d'alarme.

Après une année financièrement compliquée, en raison de l'explosion des coûts de production, les agriculteurs ont dû faire face à plusieurs aléas climatiques, venant encore alourdir leur situation. Aujourd'hui, "la sécheresse et le déficit hydrique placent le département en situation d'urgence", alertent les syndicats agricoles dans un communiqué diffusé ce vendredi.

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Des pertes allant jusqu'à 100% de la récolte

En première ligne, les exploitations et élevages agricoles subissent la sécheresse de plein fouet. "Le stress thermique menace directement la production. Face au manque de fourrage et au dépérissement des parcelles de maïs non irriguées, la viabilité des élevages est compromise", indiquent les agriculteurs. A cela, s'ajoute les dégâts des orages survenus jeudi 16 juillet dans le Rhône : "Des

épisodes de grêle d'une violence inouïe ont anéanti des mois de travail en arboriculture et maraichages." Dans le Beaujolais, les agriculteurs font face à des pertes allant parfois jusqu'à 100 % de la récolte.

Pour éviter "des vagues de faillite", les syndicats rhodaniens demandent donc des "engagements concrets et immédiats" de la part de l'Etat. Parmi les demandes prioritaires, la FDSEA du Rhône demande : l’exonération totale de la taxe sur le foncier non bâti (TFNB) pour l’ensemble des exploitations du Rhône "afin de soulager immédiatement les trésoreries." Mais aussi, une simplification administrative drastique pour la création de retenues d'eau et la mise en place de prêts à taux zéro dédiés à l'adaptation climatique.

"La FDSEA du Rhône et les Jeunes Agriculteurs 69 attendent désormais des pouvoirs publics qu'ils répondent présents pour protéger leur agriculture et la souveraineté alimentaire", concluent les syndicats, rappelant leur engagement lors des récents incendies survenus dans la région.

Les services l’État "seront sur le terrain", assure le préfet

Le préfet a quant à lui annoncé que les services l’État "seront sur le terrain et feront diligence pour l’évaluation des dégâts à l’approche des récoltes", l'objectif établi de "rapidement mettre en œuvre la procédure d’indemnisation en fonction de l’aléa climatique avec une instruction dans les plus brefs délais." En parallèle, le préfet se rapprochera prochainement du Département de la Loire "pour mettre en œuvre les systèmes anti grêle déjà utilisés dans le Rhône."

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