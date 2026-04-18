Culture
The Grey Area

Danse : Un trio de haut vol pour le Ballet de l’Opéra de Lyon

  • par Martine Pullara

    • Avant la tempête est un programme imaginé pour le Ballet de l’Opéra de Lyon autour de trois chorégraphes avec l’entrée au répertoire très attendue de The Grey Area du Britannique David Dawson, les danseuses se parant, fait rare, de pointes pour son interprétation. 

    Actus… de Lucinda Childs est un solo inventé pour une danseuse dans le cadre de Danser encore qui, pour contrer la pandémie, permettait à chaque interprète d’exister encore sur la scène dans une rencontre avec un/une chorégraphe.

    Sur la cantate Actus Tragicus de Bach, avec une écriture sensible et très épurée, Childs rend hommage au peuple ukrainien dévasté par l’invasion russe. 

    Créé en 1989 pour le Ballet de Francfort par William Forsythe, Enemy in The Figure est un poème dansé sur la musique de Thom Willems où la lumière est aussi importante que le mouvement, faisant surgir de l’obscurité les corps et les gestes telles des apparitions fugaces, mystérieuses et lumineuses qui écrivent dans l’espace une série de variations à la fois musicales et chorégraphiées. 

    C’est l’occasion de retrouver sa danse unique et virtuose où il détourne les codes du classique pour inventer un langage fait de tension et d’intensité et explorer les profondeurs de l’âme humaine. 

    Créée en 2002 pour le Dutch National Ballet d’Amsterdam par David Dawson (qui dansa avec Forsythe), considéré comme l’un des grands créateurs du ballet classique d’aujourd’hui, The Grey Area (la zone grise) a fait le tour du monde et lança sa carrière internationale. 

    On a hâte de découvrir cette pièce où il dessine avec les corps des lignes allongées et déliées, de longs adages sur la musique éthérée de Niels Lanz, nous offrant un spectacle où l’incroyable technicité de la danse est au service de l’émotion.

    Avant la tempête - Ballet de l’Opéra de Lyon – Du 21 au 25 avril à l’opéra de Lyon.

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