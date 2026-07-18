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Fabrice Pannekoucke et Laurent Wauquiez ont dévoilé un plan de climatisation le jeudi 2 juillet. @CL

La Région Auvergne-Rhône-Alpes répond aux critiques sur son plan de climatisation

  • par Corentin Lucas

    • Dans un communiqué publié vendredi 17 juillet, la Région Auvergne-Rhône-Alpes dénonce une "polémique artificielle" sur son plan de climatisation.

    Après les critiques visant son plan de climatisation, dévoilé le 2 juillet dernier, la Région Auvergne-Rhône-Alpes contre-attaque. Au sein d’un communiqué publié ce vendredi 17 juillet, elle assure que plusieurs informations diffusées ces derniers jours sont "inexactes".

    En cause notamment, les interrogations suscitées par l’achat de climatiseurs mobiles. Sur X, le député européen socialiste, Pierre Jouvet, reprochait à Laurent Wauquiez de mettre en scène la livraison de climatiseurs à l’hôpital de Vienne tout en annonçant l’acquisition de 1 500 appareils, estimant que le modèle présenté était "fabriqué en Chine" et "acheté trois fois le prix de vente". "Voilà ce qu'il se passe quand on gouverne dans l’urgence pour faire de la communication", a-t-il lâché. D’autres internautes s’interrogeaient également sur l’enveloppe d’1,5 million d’euros annoncée par la Région pour cette commande.

    La collectivité assure qu’il ne faut pas faire de confusion. D’un côté, une mesure d’urgence avec l’achat de 120 climatiseurs mobiles, acquis pour moins de 60 000 euros (soit environ 350 euros par appareil). Ces équipements, achetés auprès d’un distributeur lyonnais, proviennent d’un fournisseur les important depuis la Bulgarie "compte-tenu de la pénurie de matériels disponibles en France comme en Europe".

    De l’autre, la Région rappelle que l’enveloppe de 1,5 million d’euros correspond au montant maximal prévu pour constituer un stock stratégique d’environ 1 500 climatiseurs. Elle précise qu’un appel d’offres public sera lancé afin d’obtenir les meilleures conditions tarifaires.

    "Face aux épisodes de canicule, notre responsabilité est d’agir vite pour protéger les élèves, les enseignants, les agents et les usagers", affirme le président de la Région, Fabrice Pannekoucke, qui estime que certains préfèrent "alimenter des polémiques en diffusant des informations inexactes" plutôt que de reconnaître la nécessité d’agir rapidement.

    Lire aussi : Canicule : les élus de gauche dénoncent un "plan clim" insuffisant de la Région Auvergne-Rhône-Alpes

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