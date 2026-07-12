Le récap’ des temps forts de la semaine à Lyon

Annulation de nombreux feux d’artifice du 14 juillet, hommage au père Christian Delorme, aggravation de la sécheresse dans le Rhône, décès d’un adolescent au lycée La Martinière-Diderot et prolongation de Corentin Tolisso à l’OL… On fait le point sur les faits marquants de la semaine du 6 au 12 juillet à Lyon.

Les feux d’artifice du 14 juillet annulés dans le Rhône, sauf à Lyon

À quelques jours de la Fête nationale, le préfet du Rhône, Étienne Guyot, a pris un arrêté interdisant les spectacles pyrotechniques, les feux d’artifice et les lâchers de lanternes volantes jusqu’au 15 juillet à 8 heures sur l’ensemble du département. Une décision prise par rapport aux fortes chaleurs, à la sécheresse et au risque élevé d’incendie de forêt signalé par Météo-France.

Des dérogations restent possibles pour les spectacles respectant des conditions strictes de sécurité. C’est le cas du feu d’artifice de la Ville de Lyon, qui est maintenu. La municipalité assure que le spectacle respecte les exigences de la préfecture, avec un dispositif renforcé comprenant une caserne de pompiers positionnée à Fourvière, un arrosage préventif des zones de tir et plusieurs inspections de sécurité organisées avant le 14 juillet.

Le père Christian Delorme reçoit la médaille de la Ville de Lyon

Figure historique de la lutte contre le racisme, les discriminations et pour les droits des minorités, le père Christian Delorme a reçu jeudi la médaille de la Ville de Lyon. Connu comme le "curé des Minguettes", il s’est notamment illustré lors de l’occupation de l’église Saint-Nizier par des prostituées en 1975 et en co-fondant la Marche pour l’égalité et contre le racisme de 1983.

Très ému, le prêtre a profité de cette distinction pour alerter sur la montée des discours de haine et appeler à défendre toutes les personnes victimes de discriminations. Le maire de Lyon, Grégory Doucet, a salué un homme dont l’engagement "continue de travailler notre manière de regarder la société".

Le Rhône placé en alerte sécheresse

La situation des cours d’eau continue de se dégrader dans le département. Face à l’absence de pluie depuis le début du mois de juin et aux épisodes successifs de canicule, le préfet du Rhône a placé l’ensemble des cours d’eau du département, de la métropole de Lyon ainsi que la nappe de la Saône en alerte sécheresse.

Cette décision entraîne de nouvelles restrictions pour les habitants. Le lavage des véhicules à domicile est désormais interdit, tout comme le remplissage des piscines privées. L’arrosage des jardins, potagers et espaces verts est également limité aux heures les moins chaudes de la journée. Une légère baisse des températures est prévues pour la fin de semaine prochaine.

Un adolescent retrouvé mort au lycée La Martinière-Diderot

Un drame s’est produit dans la nuit de lundi à mardi au lycée La Martinière-Diderot, dans le 1er arrondissement de Lyon. Un adolescent canadien de 17 ans a été découvert grièvement blessé dans l’établissement, avant de succomber malgré l’intervention des secours.

Le rectorat a indiqué que le jeune homme n’était pas scolarisé dans le lycée et qu’il s’agissait d’une intrusion. Une enquête a été ouverte par le parquet de Lyon afin de déterminer les circonstances du décès. À ce stade, la piste accidentelle est privilégiée, puisque des éléments de l’enquête laissent penser que l’adolescent, passionné d’exploration urbaine, aurait chuté d’une passerelle.

Corentin Tolisso prolonge l’aventure avec l’OL

L’Olympique Lyonnais a sécurisé l’un de ses cadres dès le début du mercato estival. Le club a officialisé la prolongation de contrat de son capitaine Corentin Tolisso jusqu’au 30 juin 2029.

Formé à l’OL avant de rejoindre le Bayern Munich en 2017, l’international français était revenu à Lyon en 2022. Devenu l’un des leaders du vestiaire depuis, il poursuivra son aventure avec son club formateur pour deux saisons supplémentaires. Et ce, pour le plus grand bonheur de tous, tant sa présence a été cruciale la saison précédente. Corentin Tolisso a évoqué une "évidence" de continuer avec son "club de cœur".

Lire aussi : Affaire Abreu : Véronique Sarselli aurait saisi le procureur dès le 18 mai