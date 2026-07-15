Saint-Etienne : Un salon professionnel sur l’éco-conception

Au programme des Rencontres nationales de l’éco-conception, sont prévues des conférences, ateliers, table-rondes entre experts et professionnels (Crédit : DR)

A Saint-Etienne, les 3 et 4 novembre 2026, s’invitent les “Rencontres nationales de l'éco-conception”, journées auxquelles les professionnels pourront discuter des enjeux environnementaux en entreprise.



Les 3 et 4 novembres 2026, l'association d'entreprises Le pôle éco-conception organise ses Rencontres nationales, au stade Geoffroy Guichard à Saint-Etienne. L’occasion de discuter, entre professionnels, d’enjeux environnementaux.

Le pôle éco-conception est une association d’entreprises de loi 1901, créée en 2008, qui valorise l’éco-conception dans le milieu professionnel. En étroite collaboration avec l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe), organisation étatique qui co-organise l’événement, et le Ministère de l’Environnement et de la Transition écologique, il accompagne à la fois entreprises, collectivités et établissements d’enseignement, dans leurs projets en y intégrant les questions environnementales. Avec leur expertise, ils participent d’un développement de modes de consommation et de productions durables.

Le programme des “Rencontres nationales de l’éco-conception”

800. C’est le nombre de participants attendus, qui se réuniront autour de conférences et tables-rondes, chacune abordant un sujet essentiel de l’éco-conception. D’un thème général, “Placer l'éco-conception au cœur de la stratégie d'entreprise”, à des questions plus pointues liées à la réglementation ou à l’éco-design, tout le monde y trouvera son compte. Ces temps forts seront animés par des chercheurs de la transition écologique et par des acteurs professionnels et institutionnels.

L'équipe du pôle éco-conception accompagne depuis dix-sept ans les entreprises et collectivités à la transition écologique. (Crédit : DR).

Pour mettre la main à la pâte, les inscrits se formeront à des logiciels d’analyse du cycle de vie, dit AVC, que l’Etat présente comme “'l’outil le plus abouti en matière d’évaluation globale et multicritère des impacts environnementaux [...] qui permet de mesurer les effets quantifiables de produits ou de services sur l’environnement.” D’autres ateliers, en petits groupes, sont dédiés à la mise en place de mesures professionnelles concrètes, comme sur le marché de l’agroalimentaire ou des services. Au total, une trentaine de sessions sont prévues, sur réservation.

La soirée du mardi 3 novembre consacrera un temps de réseautage/networking, avec en début de soirée, l’intervention de Bertrand Delapierre, alpiniste et réalisateur de documentaires.

Le programme complet, en cours de publication, et les tarifs sont à retrouver sur le site du pôle éco-conception.

“L’Union européenne vise à atteindre la neutralité climatique d’ici à 2050”

Ces journées s’inscrivent dans un contexte de politique européenne tournée vers l’urgence de la transition écologique. Une période qui positionne l’éco-conception comme un indispensable de compétitivité et de différenciation des entreprises.

Pour rappel, la loi européenne sur le climat, adoptée en 2021 dispose que“l’Union vise à atteindre la neutralité climatique d’ici à 2050”. Un objectif atteignable que si tous les acteurs s’y efforcent.

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