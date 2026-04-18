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Les affiches ont été retrouvées sous le pont d’accès au tunnel de Fourvière.

"Elle était très fière" : une femme accouche sur la route à Lyon, sa sage-femme témoigne

  • par Louise Ginies

    • Une femme d'une trentaine d'année a accouché ce vendredi matin à la sortie du tunnel de Fourvière (Lyon 5e), arrêtée en urgence sur une voie de bus.

    Heureux événement sur les routes de la Métropole. Ce vendredi 17 avril, il est 8h38 lorsqu'une voiture s'arrête en urgence sur une voie de bus à la sortie du tunnel de Fourvière dans le 5e arrondissement. À son bord, une jeune trentenaire résidant à Caluire-et-Cuire sur le point d'accoucher. Si elle avait d'abord envisagé de donner naissance de son deuxième enfant à domicile, elle a finalement décidé de se rendre dans une maternité pour recevoir la péridurale après plusieurs heures de contraction douloureuses.

    Lire aussi : Lyon : elle n’a pas le temps d’arriver à l’hôpital, une femme accouche dans sa voiture

    Le couple prend la route, mais tout va plus vite que prévu et la naissance n'a pas pu attendre l'arrivée à la maternité. Alors que les futurs parents empruntent la sortie Vieux-Lyon à la sortie du tunnel de Fourvière, ils se garent en urgence sur une voie de bus sous le pont de la M7 au niveau de la montée de Choulans, proche du quai Fulchiron.

    Une petite fille née "sous un pont"

    Suivie de près par sa sage-femme dans une autre voiture, la jeune femme a donné naissance "toute seule" à une petite-fille. La mère et son bébé sont en bonne santé. "Elle était rassurée que je sois avec elle mais elle a hyper bien accouché par elle-même", a raconté la professionnelle au Progrès. La jeune maman a ensuite été prise en charge par les pompiers et le Samu afin d'être transportée à la maternité de Sainte-Foy-les-Lyon.

    Une petite fille qui, toute sa vie, pourra raconter qu'elle est née "sous un pont", plaisante finalement la sage au Progrès.

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