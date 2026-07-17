Actualité
Le Lyonnais Boris Poyer a disparu depuis le 10 juillet alors qu’il était en voyage au Pérou.

Un Lyonnais porté disparu depuis le 10 juillet au Pérou

  • par C.M.

    • Boris Poyer, 30 ans, n’a plus donné signe de vie depuis le 10 juillet. La dernière fois qu’il a été vu, il se trouvait dans le district de Rázuri (Puerto Malabrigo), au Pérou.

    Les avis du recherche se multiplient depuis le 10 juillet et la disparition de Boris Poyer, 30 ans, alors en voyage a Pérou. Originaire de Lyon, il est de corpulence mince, mesure 1m92 et a la peau blanche. Boris Poyer a également les cheveux marron clair et des yeux noirs.

    Boris Poyer a été vu pour la dernière fois dans le district de Rázuri (Puerto Malabrigo), dans la province d’Ascope, alors qu’il partait surfer. Selon les premiers éléments, il logeait à l’hôtel Casa Anita et aurait quitté les lieux vêtu d’un pantalon couleur crème, d'un tee-shirt blanc ainsi que d'une veste bleue.

    Toute personne ayant des informations est priée de contacter le responsable de l'affaire, S2 PNP Franklin Vargas Izquierdo, au 930 551 520.

    à lire également
    Blocage agriculteurs
    Face à la sécheresse et aux aléas climatiques, les agriculteurs du Rhône tirent la sonnette d'alarme

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Blocage agriculteurs
    Face à la sécheresse et aux aléas climatiques, les agriculteurs du Rhône tirent la sonnette d'alarme 18:45
    Un Lyonnais porté disparu depuis le 10 juillet au Pérou 18:23
    Jean-Michel Muller le Cintra
    Le Cintra placé en redressement judiciaire à Lyon : "une bouffée d'air" pour les gérants 18:00
    Près de Lyon : l’autoroute A7 fermée en soirée le 21 juillet pour une reconstitution judiciaire 17:36
    Saône-et-Loire : le nucléaire remplit les forges, le bassin cherche ses bras 17:28
    d'heure en heure
    L’université Grenoble Alpes se place au coeur de la santé de demain avec son Centre de recherche en santé intégrée  17:11
    Le groupe MLT - Minet Lacing Technology. ©MLTGroup
    Loire : MLT intègre le groupe Netco et vise une croissance internationale 16:54
    120912LPL132
    Rhône : plusieurs travaux attendus sur les routes la semaine prochaine 16:39
    Travail d'équipe projet
    Emploi : les effectifs intérimaires en hausse en Auvergne-Rhône-Alpes sur le mois de mai 15:20
    On connaît les dates de fermeture des librairies Decitre de Bellecour et Confluence 14:40
    Frédéric Lavabre, directeur des divisions industries et aéronautiques de NTN Europe. ©NTNEurope
    "On a validé un plan d'investissement massif de 30 millions d'euros sur les cinq prochaines années" 14:29
    Nespresso ouvre une nouvelle boutique à Annecy 14:11
    Oullins-Pierre-Bénite : le jeune homme retrouvé inconscient dans une piscine est décédé 13:58
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut