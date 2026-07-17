Un Lyonnais porté disparu depuis le 10 juillet au Pérou

Le Lyonnais Boris Poyer a disparu depuis le 10 juillet alors qu’il était en voyage au Pérou.

Boris Poyer, 30 ans, n’a plus donné signe de vie depuis le 10 juillet. La dernière fois qu’il a été vu, il se trouvait dans le district de Rázuri (Puerto Malabrigo), au Pérou.

Les avis du recherche se multiplient depuis le 10 juillet et la disparition de Boris Poyer, 30 ans, alors en voyage a Pérou. Originaire de Lyon, il est de corpulence mince, mesure 1m92 et a la peau blanche. Boris Poyer a également les cheveux marron clair et des yeux noirs.

Boris Poyer a été vu pour la dernière fois dans le district de Rázuri (Puerto Malabrigo), dans la province d’Ascope, alors qu’il partait surfer. Selon les premiers éléments, il logeait à l’hôtel Casa Anita et aurait quitté les lieux vêtu d’un pantalon couleur crème, d'un tee-shirt blanc ainsi que d'une veste bleue.

Toute personne ayant des informations est priée de contacter le responsable de l'affaire, S2 PNP Franklin Vargas Izquierdo, au 930 551 520.