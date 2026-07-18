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Le Lyonnais Boris Poyer était porté disparu depuis le 10 juillet alors qu’il était en voyage au Pérou.

Disparu depuis une semaine au Pérou, un Lyonnais retrouvé vivant

  • par Corentin Lucas

    • Porté disparu depuis le 10 juillet dans le nord du Pérou, Boris Poyer, un ingénieur lyonnais de 30 ans, a été retrouvé vivant ce samedi à Trujillo.

    C’est un immense soulagement pour ses proches. Disparu depuis près d’une semaine au Pérou, Boris Poyer, un Lyonnais de 30 ans, a été retrouvé sain et sauf ce samedi à Trujillo, à une soixantaine de kilomètres de Puerto Malabrigo, où il séjournait.

    Le jeune homme aurait été reconnu par une restauratrice grâce aux avis de recherche largement relayés sur les réseaux sociaux. Il aurait ensuite été conduit dans un hôtel avant d’être pris en charge par les autorités péruviennes. Boris Poyer était désorienté au moment où il a été retrouvé.

    Les circonstances exactes de sa disparition, survenue après son départ d’un hébergement situé près de la plage de Puerto Malabrigo, restent pour l’heure inconnues. Une enquête devrait désormais permettre de comprendre ce qui s’est passé.

    Lire aussi : Oullins-Pierre-Bénite : le jeune homme retrouvé inconscient dans une piscine est décédé

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