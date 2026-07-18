Rhône : le RN dénonce la nomination de Sylvie Guillaume à la Légion d’honneur

La nomination de Sylvie Guillaume au grade de chevalier de la Légion d’honneur provoque la réaction du Rassemblement national du Rhône.

Publiée au Journal officiel à l’occasion de la promotion du 14 juillet de la Légion d’honneur, la nomination de plusieurs personnalités lyonnaises a été annoncée cette semaine. Parmi elles figure Sylvie Guillaume, ancienne élue socialiste et ex-députée européenne, faite chevalier de la Légion d’honneur sur proposition du ministère de l’Intérieur.

Désormais présidente de Forum Réfugiés, une association spécialisée dans l’accueil et l’accompagnement des demandeurs d’asile et des réfugiés, Sylvie Guillaume est au cœur d’une polémique lancée par le Rassemblement national du Rhône. Dans un communiqué, le parti estime que cette distinction constitue un "signal politique particulièrement préoccupant".

Le RN reproche notamment à l’ancienne adjointe de Gérard Collomb à la Ville de Lyon son engagement dans le domaine de l’accueil des migrants et dénonce une récompense qui, selon lui, "participe au maintien d’un modèle migratoire rejeté par une part croissante de nos concitoyens".

Le RN critique une distinction « en décalage » avec les attentes des Français

Le Rassemblement national du Rhône affirme que la Légion d’honneur devrait distinguer des personnalités "qui servent l’intérêt national". "À l'heure où tant de Français engagés au service de leur pays attendent encore une reconnaissance, cette nomination apparaît comme une provocation supplémentaire", estime le parti.

Le RN réaffirme à cette occasion son opposition à la politique migratoire actuelle et défend une "maîtrise des frontières, la souveraineté nationale et la priorité donnée aux Français".

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