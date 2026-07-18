Un samedi ensoleillé et chaud à Lyon, jusqu’à 31 degrés attendus

La stabilité est de retour à Lyon. Pour ce samedi 18 juillet, le soleil et la chaleur domineront l’atmosphère.

Pour débuter ce week-end, le temps s'annonce particulièrement chaud et ensoleillé à Lyon, du matin au soir. En revanche, pour la première fois depuis le début du mois de juillet, la canicule n’étouffera pas la fin de semaine rhodanienne.

En ce qui concerne les risques d’orages, particulièrement élevés ces derniers jours, ceux-ci ont été levés pour ce samedi 18 juillet. Côté températures, s'il fait 19 degrés ce matin, le mercure atteindra les 31 degrés au meilleur de la journée.

Des valeurs au-dessus des normales de saison (+3 degrés), mais « loin d’être caniculaires » selon Météo France.