Près de Lyon : l’autoroute A7 fermée en soirée le 21 juillet pour une reconstitution judiciaire

Dans le cadre d’une reconstitution judiciaire, l’autoroute A7 sera fermée mardi 21 juillet, de 20 heures à 22 heures environ. Des déviations seront mises en place.

Les automobilistes devront être vigilants la semaine prochaine. En raison d’une reconstitution judiciaire, l’autoroute A7 sera fermée à la circulation mardi 21 juillet, de 20 heures à 22 heures environ, indique la préfecture du Rhône dans un communiqué. Plus précisément, les voitures seront interdites du point kilométrique 08+400 (échangeur n°6) au point kilométrique 20+300.

La mise en place de la signalisation interviendra à partir de 19 h 30, sous la responsabilité de la Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est (DIRCE).

Quatre déviations mises en place

Des déviations seront toutefois mises en place. Concernant les usagers circulant dans le sens Nord-Sud, il faudra prendre la direction de Saint-Priest par la RD301 pour rejoindre l’A46 en direction de Marseille et récupérer l’A7 ou l’A47 au niveau du nœud de Ternay. Pour la bretelle d’accès à l’A7 en direction de Marseille au diffuseur n°7 de Solaize, il faudra emprunter l’axe en direction de Sérézin-du-Rhône sur la RD36 et la CD12, puis la RD312 en direction de Ternay. Au diffuseur n°8 de Chasse-sur-Rhône, les automobilistes devront ensuite prendre l’A47 en direction de Lyon et Vienne pour récupérer l’A7 en direction de Marseille.

Concernant la bretelle d’accès à l’A7 en direction de Marseille au diffuseur n°6 de Feyzin, les automobilistes seront invités à prendre la RD301 en direction de l’A46, puis à rejoindre l’autoroute en direction de Marseille pour récupérer l’A7 ou l’A47 au nœud de Ternay. Enfin, pour la bretelle de sortie de l’A7 en direction de Vernaison au diffuseur n°7 de Solaize, il faudra en amont suivre l'A450 (Pierre-Bénite, Brignais) puis prendre la sortie n°5 fléchée "Pierre-Bénite". Les automobilistes devront ensuite faire le tour du rond-point pour emprunter la RD15 et la RD315 en direction d’Irigny puis de Vernaison pour arriver à destination.

Surveillance renforcée sur l’aire de Solaize

Une vigilance particulière sera apportée à l’aire de Solaire durant l’opération judiciaire. Aucun usager présent sur l’aire ne pourra en sortir tant que la zone restera bloquée, précise encore la préfecture. La station-service sera par ailleurs fermée dès 18 heures.

Les éventuelles interdictions de circuler pour les poids lourds seront enfin levées par les autorités sur l’ensemble des itinéraires de déviation définis.

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