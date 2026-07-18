Actualité
Nouvelle agression dans le quartier de la Guillotière. (Photo Hadrien Jame)

Lyon : un homme blessé au couteau lors d’un vol à la Guillotière

  • par Corentin Lucas

    • Un homme a été blessé à l’arme blanche dans la nuit de jeudi à vendredi, place Gabriel-Péri, dans le quartier de la Guillotière (Lyon 7e).

    Une violente agression s’est produite dans la nuit du jeudi 16 au vendredi 17 juillet, aux alentours de 3 heures du matin. Elle se serait produite au niveau de la place Gabriel-Péri, située en plein cœur du quartier de la Guillotière, dans le 7e arrondissement de Lyon.

    Selon les premiers éléments rapportés par nos confrères du Progrès, la victime aurait été blessée d’un coup de couteau à la main au cours d’un vol commis sur la voie publique.

    Le suspect, un homme de 24 ans, de nationalité algérienne et en situation irrégulière sur le territoire français, a été interpellé peu après les faits. Il a été placé en garde à vue. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances précises de cette agression.

    Lire aussi : Un Lyonnais porté disparu depuis le 10 juillet au Pérou

    à lire également
    Cour d'appel de Lyon
    Après l’affaire Lyhanna, plus de 3 200 dossiers de violences sexuelles sur mineurs réexaminés à Lyon

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Lyon : un homme blessé au couteau lors d’un vol à la Guillotière 10:40
    Cour d'appel de Lyon
    Après l’affaire Lyhanna, plus de 3 200 dossiers de violences sexuelles sur mineurs réexaminés à Lyon 10:10
    Disparu depuis une semaine au Pérou, un Lyonnais retrouvé vivant 09:40
    La Région Auvergne-Rhône-Alpes répond aux critiques sur son plan de climatisation 09:00
    Canicule : deux départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance jaune 08:15
    d'heure en heure
    Lyon soleil
    Un samedi ensoleillé et chaud à Lyon, jusqu’à 31 degrés attendus 07:30
    Blocage agriculteurs
    Face à la sécheresse et aux aléas climatiques, les agriculteurs du Rhône tirent la sonnette d'alarme 17/07/26
    Un Lyonnais porté disparu depuis le 10 juillet au Pérou 17/07/26
    Jean-Michel Muller le Cintra
    Le Cintra placé en redressement judiciaire à Lyon : "une bouffée d'air" pour les gérants 17/07/26
    Près de Lyon : l’autoroute A7 fermée en soirée le 21 juillet pour une reconstitution judiciaire 17/07/26
    Saône-et-Loire : le nucléaire remplit les forges, le bassin cherche ses bras 17/07/26
    L’université Grenoble Alpes se place au coeur de la santé de demain avec son Centre de recherche en santé intégrée  17/07/26
    Le groupe MLT - Minet Lacing Technology. ©MLTGroup
    Loire : MLT intègre le groupe Netco et vise une croissance internationale 17/07/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut