Lyon : un homme blessé au couteau lors d’un vol à la Guillotière

Un homme a été blessé à l’arme blanche dans la nuit de jeudi à vendredi, place Gabriel-Péri, dans le quartier de la Guillotière (Lyon 7e).

Une violente agression s’est produite dans la nuit du jeudi 16 au vendredi 17 juillet, aux alentours de 3 heures du matin. Elle se serait produite au niveau de la place Gabriel-Péri, située en plein cœur du quartier de la Guillotière, dans le 7e arrondissement de Lyon.

Selon les premiers éléments rapportés par nos confrères du Progrès, la victime aurait été blessée d’un coup de couteau à la main au cours d’un vol commis sur la voie publique.

Le suspect, un homme de 24 ans, de nationalité algérienne et en situation irrégulière sur le territoire français, a été interpellé peu après les faits. Il a été placé en garde à vue. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances précises de cette agression.

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