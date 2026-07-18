Rhône : le préfet Étienne Guyot veut renforcer la lutte contre la grêle après les violents orages

Le préfet du Rhône, Étienne Guyot (au centre), en déplacement à Chabanière et Beauvallon ce vendredi 17 juillet. @Préfecture

En déplacement dans le Rhône après les importants dégâts causés par les orages, le préfet Étienne Guyot a salué l’efficacité du dispositif anti-grêle Selerys.

Après les violents orages de grêle qui ont frappé le Rhône, le préfet du département et de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Étienne Guyot, s’est rendu vendredi 17 juillet sur plusieurs exploitations agricoles sinistrées. L’occasion de faire le point sur Selerys, le dispositif de lutte contre la grêle déployé par le Département depuis 2018.

"Ce système s’appuie sur un réseau de 200 agriculteurs qui envoient des ballons remplis de sels hygroscopiques dans les nuages en formation pour atténuer la dureté des grêlons", indique la préfecture.

Selon un représentant de la Chambre d’agriculture, le dispositif "a plutôt bien marché", les dégâts ayant été moins importants dans le Rhône que dans le département voisin de la Loire. Un spécialiste souligne toutefois un point à améliorer : "les tirs interviendraient trop tard, alors que les nuages orageux sont déjà formés". Il préconise une intervention plus en amont, au sud-ouest, d’où arrivent généralement les orages.

Face à ce constat, le préfet a annoncé vouloir "mettre tout le monde autour de la table" afin de faire évoluer le dispositif. Le préfet souhaite également accompagner la Loire, qui envisage désormais de mettre en place son propre système de protection contre la grêle.

👨‍🌾🚜Suite aux intempéries qui ont touché hier soir les productions agricoles, le préfet Étienne GUYOT s’est rendu, avec les services de l’État, à Chabanière et Beauvallon auprès d’un arboriculteur et d’un maraîcher en présence du président du conseil départemental, Christophe… pic.twitter.com/4F6IO8LnYT — Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) July 17, 2026

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