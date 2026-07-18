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Une mère et sa fille se rafraîchissent dans les fontaines de la place Antonin Poncet à Lyon. @Lyon Capitale

Canicule : deux départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance jaune

  • par Corentin Lucas

    • Malgré la baisse des températures, deux départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes restent placés en vigilance jaune pour canicule ce samedi 18 juillet.

    Depuis ce matin, une grande partie des habitants de la région Auvergne-Rhône-Alpes respirent, après avoir passé plusieurs semaines sous de fortes chaleurs. Pour autant, deux départements continuent d’être placés en vigilance canicule.

    La Drôme et l'Ardèche restent concernés par une vigilance jaune, tandis que tout le reste de la région a basculé dans le vert.

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