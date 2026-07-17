Récemment, le café-restaurant Le Cintra, situé dans le 2e arrondissement de Lyon, a été placé en redressement judiciaire. "Une bouffée d'air" pour son gérant, Jean-Michel Muller, qui imagine déjà l'avenir du lieu.

"En partant à la retraite j'ai acheté ce restaurant, je suis rentrée dedans en me disant 'c'est petit, c'est mignon, j'achète' et enfaite j'ai fait la connerie de ma vie", confie Jean-Michel Muller, gérant du café-restaurant le Cintra. Ancien directeur des ressources humaines dans la restauration commerciale, Jean-Michel Muller a racheté l'institution lyonnaise Le Cintra, située rue de la Bourse, dans le 2e arrondissement, en 2004, sans savoir qu'elle croulait sous les dettes. "Je pensais gérer ce restaurant les doigts dans le nez et puis enfaite j'ai dû retrousser les manches et bosser comme un âne", raconte l'octogénaire, assis à une table de son café.

A son rachat, un peu plus d'un million d'euros de dettes pesait sur l'établissement. "J'ai fait une erreur. J'ai acheté la société au lieu d'acheter le fond de commerce. L'actif je l'avais bien vu mais le passif je ne l'avais pas vu", explique le gérant, avant d'ajouter : "J'ai tout perdu". Au fil des ans, et grâce à un plan de redressement, la situation du Cintra s'est peu à peu redressée. Mais après avoir remboursé ses dettes, le Cintra fait face à un nouvel obstacle. Récemment, l'institution a été placée en redressement judiciaire par le tribunal des activités économiques de Lyon. Un placement demandé par son gérant. "Nous avons fini le plan, mais nous avons accumulé quelques retards pendant cette période, notamment sur le plan fiscal au niveau de l'Urssaf", précise Jean-Michel.

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"Nous pouvons aborder de manière beaucoup plus sereine les mois qui viennent"

Malgré la situation, l'ancien DRH garde le sourire et reste positif. Il voit ce placement comme une "bouffée d'air". "La trésorerie s'améliore rapidement et nous pouvons aborder de manière beaucoup plus sereine les mois qui viennent", relativise le gérant. En tout cas, pas question pour lui d'abandonner le navire. Père de trois enfants, dont un fils passionné de restauration et une fille adoptée handicapée, Jean-Michel voit à travers ce restaurant une manière de sécuriser leur avenir. "Je savais qu'il fallait que je mette ma fille en sécurité pour le jour où je ne serais plus là, c'est pour ça que je garde cet endroit qui me pèse", explique-t-il.

Un endroit qui le pèse, mais qu'il affectionne et auquel il a fini par s'attacher. "Ce café me plaît (...). Ici j'ai des clients extrêmement divers, des responsables politiques importants, des artistes, mais aussi des éboueurs le matin, le papi du quartier qui vient boire son vin blanc", s'amuse l'octogénaire. Ouvert en 1921, le Cintra accueillait autrefois une clientèle "plus bourgeoise", mais aussi le célèbre Gang des Lyonnais. "Au début, moi, j'étais mort de trouille quand je les servais", confie le gérant. Au fil du temps, le Gang des Lyonnais est parti et la clientèle s'est diversifiée. Aujourd'hui, Jean-Michel souhaite attirer encore plus de profils variés. "L'objectif c'est d'arriver à s'ouvrir plus aux jeunes", poursuit-il.

"Je suis extrêmement reconnaissant envers la Mairie"

Autre objectif d'avenir : Jean-Michel souhaite agrandir sa terrasse située sur la place de la Bourse pour donner plus de visibilité à son restaurant. "L'idée c'est de prolonger la terrasse jusqu'à la rue de la République pour que les gens puissent la voir en passant", indique le Lyonnais. Jean-Michel imagine ici quelques tables, mais aussi des transats et pourquoi pas un piano. "Ça ferait un petit peu italien sur cette place" s'amuse-t-il.

Un rêve qui devrait devenir réalité, puisque la municipalité écologiste devrait lui mettre à disposition la parcelle. "Je suis extrêmement reconnaissant envers la Mairie pour cela", sourie-t-il. Et de conclure : "Beaucoup de commerçants se plaignent des écologistes en disant que c'est à cause d'eux que les commerces ne fonctionnent plus, et bien moi je dis le contraire."

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