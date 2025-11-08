"J'ai cru y rester" : le témoignage glaçant d'un des infirmiers agressé à Vénissieux

Mardi 4 novembre, des pompiers et une équipe du Samu avaient été pris à parti en pleine intervention à Vénissieux. L'un d'eux a témoigné auprès de nos confrères de BFM Lyon.

Un témoignage glaçant. Ce mardi 4 novembre, alors qu'ils avaient été appelés pour secourir un homme victime de convulsions à Vénissieux, des pompiers et une équipe du Samu avaient été pris à parti par la personne secourue elle-même, un individu de 28 ans, et un groupe de riverains hostiles.

Loïc, l'un des infirmiers présents lors de l'intervention, a témoigné face cachée auprès de nos confrères de BFM Lyon. Dès leur arrivée sur place, il raconte avoir été victime d'"insultes, de menaces de mort et de crachats", avant même de devoir secourir le jeune homme de 28 ans atteint de convulsions et d'importants maux de tête. En le descendant vers le véhicule de secours, l'infirmier se rappelle que ce dernier "a demandé des renforts de ses copains", notamment en criant "va chercher des armes là où tu sais où c'est caché, va chercher la kalach".

Lire aussi : Pompiers et Samu attaqués à Vénissieux : la préfète du Rhône dénonce une "agression inadmissible"

Une voiture sombre arrive alors à toute allure, déclenchant un réflexe de surve chez le soignant. "Ça s'est passé en quelques secondes, j'ai eu le réflexe de récupérer les pompiers en disant 'on s'en va, on fuit, on laisse le véhicule sur les lieux avec la victime dedans'", a-t-il raconté à BFM Lyon.

"On a voulu nous tuer"

Trois jours après les faits, l'infirmier est encore sous le choc. Il déplore des insultes aujourd'hui "quotidiennes" et estime même qu'"un cap est passé" avec des menaces allant du physique à la menace de mort. "On a voulu nous tuer", conclut-il auprès de nos confrères.

Présenté en comparution immédiate au tribunal judiciaire de Lyon le jour des faits, l'agresseur a été condamné à deux ans d'emprisonnement, assortis de la révocation d'un sursis de deux mois. Une décision dont s'est félicité le SDMIS.

Lire aussi : Pompiers et Samu attaqués à Vénissieux : deux ans de prison pour l'agresseur