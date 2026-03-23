Dans un communiqué, Cédric Van Styvendael a adressé ses condoléances à la famille de Lionel Jospin, décédé ce dimanche. Il évoque un homme "qui aura marqué l'histoire de la Ve République."

Ancien premier ministre pendant la cohabitation avec Jacques Chirac de 1997 à 2002, le socialiste Lionel Jospin s'est éteint à l'âge de 88 ans ce dimanche 22 mars. Il y a moins d'un an, il était venu remettre la légion d'honneur au maire désormais réélu de Villeurbanne Cédric Van Styvendael. L'occasion pour l'élu socialiste de saluer la mémoire d'un "homme politique qui aura marqué l’histoire de la Ve République."

Cédric Van Styvendael rappelle les grandes actions accomplies par l'ancien premier ministre, qui, "sans jamais renoncer à son idéal socialiste, a porté des réformes qui ont amélioré la vie des gens." Il cite entre autres la "création de deux millions d’emplois et recul du chômage, la couverture maladie universelle, le vote du Pacs, et la mise en place de l’Allocation personnalisée d’autonomie (APA)."

Ses idées, sa vision et sa manière de faire de la politique demeurent d’une actualité plus brûlante que jamais."



Enfin, le maire de Villeurbanne évoque un homme qui "avait la rigueur des idées et le respect de ses opposants. Une passion profonde, surtout, pour la démocratie." L'occasion pour lui d'adresser un message politique : "Il laisse enfin un immense héritage à toute la gauche. Si l’union est un combat, la division sera toujours une désespérance. Dans les temps compliqués qui s’annoncent pour toute la gauche, ses idées, sa vision et sa manière de faire de la politique demeurent d’une actualité plus brûlante que jamais."



