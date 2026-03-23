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Montage Grégory Doucet et Jean-Michel Aulas lors du second tour des élections municipales.

Municipales : les résultats pour le second tour dans toutes les villes de la Métropole

  • par Romain Balme

    • Après plusieurs mois de campagne, le verdict est tombé dans les 17 communes qui n'avaient pas élu leur maire au premier tour. Voici les résultats obtenus au second tour dans ces villes.

    Charbonnières-les-Bains

    Elu : Sébastien Arcos

    Nom de la listeNuanceTête de liste%/ exprimésNombre de voix
    Ensemble, Vivons CharbonnieresListe divers centreStéphane Cheron40,42%1087
    Réinventer Charbonnières Avec VousListe divers centreSébastien Arcos59,58 %1602

    Chassieu

    Elu : Stéphane Dante

    Nom de la listeNuanceTête de liste%/ exprimésNombre de voix
    Chassieu RenouveauListe du Rassemblement NationalLaurent Primault13, 23 %647
    Chassieu Mon Seul PartiListe divers droiteJean-Jacques Selles35, 89 %1 755
    Chassieu DemainListe divers droiteStéphane Dante50, 88 %2 488

    Curis-au-Mont-d'Or

    Elu : Jean-Luc Poirier

    Nom de la listeNuanceTête de liste%/ exprimésNombre de voix
    Engagés Pour CurisMichel Jaenger27, 37 %185
    Vivre Curis EnsembleJean-Luc Poirier44, 82 %303
    Curis, Un Avenir À PartagerBlandine Collin27, 81 %
    188

    Dardilly

    Elu : Patrick Crosnier

    Nom de la listeNuanceTête de liste%/ exprimésNombre de voix
    Un Nouvel Elan Pour DardillyListe divers droitePatrice Crosnier
    51, 08 %    		2 051
    Unis Pour DardillyListe divers droiteFlorence Schreinemacher48, 92 %1 964

    Décines-Charpieu

    Elue : Laurence Fautra

    Nom de la listeNuanceTête de liste%/ exprimésNombre de voix
    Decines C'Est Vous !!!Liste des RépublicainsLaurence Fautra50,25%4619
    Preservons DecinesListe du Rassemblement NationalTim Bouzon15,63%1437
    Décines AutrementListe d'union à gaucheMatthieu Vieira34,12%3136

    Genay

    Elue : Valérie Giraud


    Nom de la liste    		Nuance politiqueTête de listeNombre de voix% exprimés
    Ensemble Genay DemainListe divers centreValérie Giraud119550,44 %
    Agir Pour GenayListe divers droiteLionel Mader117449,56 %

    Givors

    Elu : Mohamed Boudjelabba

    Nom de la listeNuance politiqueTête de liste% / exprimésNombre de voix
    Givors FièreListe divers droiteFabrice Riva21,64 %1103
    Tous Pour GivorsListe divers centreJérôme Chabrier33,67 %1716
    Construisons EnsembleListe divers gaucheMohamed Boudjellaba44,69 %2278

    Irigny

    Elue : Nathalie Sanlaville

    Nom de la listeNuance politique
    Tête de liste
    %/ exprimés    		Nombre de voix
    Unis Pour IrignyListe du Rassemblement NationalEnzo Giacomoni8, 15 %348
    Irigny Cap 2032Liste divers centreBlandine Freyer42, 07 %1 797
    Nouvel Elan Pour IrignyListe divers centreNathalie Sanlaville49, 78 %2 126

    La Mulatière

    Elu : Maxime Bost

    Nom de la listeNuance politiqueTête de liste% exprimésNombre de voix
    Réussir La MulatièreDivers droiteBénédicte Touchard36,71 %790
    La Mulatière Confluences d'énergiesDivers droiteVéronique Déchamps16,87 %363
    Mulatière D'AvenirDivers centreMaxime Bost46,42 %999

    Lyon

    Elu : Grégory Doucet

    Nom de la listeNuance politiqueTête de liste%/ exprimésNombre de voix
    Pour Vivre Lyon, L'Union De La Gauche Et Des Ecologistes Avec Gregory DoucetListe d'union à gaucheGrégory Doucet50,67 %104 702
    Coeur LyonnaisListe divers centreJean-Michel Aulas49,33 %101 940

    Meyzieu

    Elu : Issam Benzeghiba

    Nom de la listeNuance politiqueTête de liste% exprimésNombre de voix
    Meyzieu Ensemble Avec Issam BenzeghibaListe divers centreIssam Benzeghiba50,28 %6716
    Meyzieu Au Coeur Avec Christophe QuiniouListe des RépublicainsChristophe Quiniou49,72 %6642

    Neuville-sur-Saône

    Elu : Youcef Bourezg

    Nom de la listeNuance politiqueTête de liste%/ exprimésNombre de voix
    100% NeuvilleListe divers droiteBenjamin Gauthey28,35 %881
    Vivons NeuvilleListe divers gaucheVincent Alamercery35,39 %1100
    Neuville Avec VousListe divers centreYoucef Bourezg36,26 %1127

    Saint-Fons

    Elu : Hadi Mebarki

    Nom de la listeNuance politiqueTête de liste%/ exprimésNombre de voix
    Nous Saint-FonsListe divers gaucheMichèle Edery11, 92 %381
    Saint Fons Au CoeurListe divers centreNadia Touris10, 20 %326
    Saint Fons InsoumiseListe de La France insoumiseHadi Mebarki40, 75 %1 302
    Saint-Fons Cap Sur DemainListe divers centreDavid Debat37, 12 %1 186

    Saint-Genis-Laval

    Elu : Jules Guillemot

    Nom de la listeNuance politiqueTête de liste%/ exprimésNombre de voix
    Saint-Genis Au CoeurListe divers droiteJules Guillemot39,43 %3591
    Terre CommuneListe divers gaucheThierry Monnet16,68 %1519
    Aimer Saint-GenisListe divers centreMarylène Millet32,03 %2917
    Rassembler Saint-GenisListe d'extrême droiteAgnès Marion11,87 %1081

    Vaulx-en-Velin

    Elu : Abdelkader Lahmar

    Nom de la listeNuance politiqueTête de liste%/ exprimésNombre de voix
    Vaulx En Commun Avec Abdelkader LahmarListe de La France insoumiseAbdelkader Lahmar50,49%5369
    Vaulx CitoyensListe divers centreChristine Bertin0%0
    Vaulx-En-Velin UnieListe divers gaucheHélène Geoffroy49,51%5265

    Vénissieux

    Elu : Idir Boumertit

    Nom de la listeNuance politiqueTête de liste%/ exprimésNombre de voix
    Vénissieux PlurielleListe divers centrePascal Dureau20,44 %2409
    Avec Michèle Picard Unir Résister Agir Ensemble Pour VénissieuxListe d'union à gaucheMichèle Picard33,90 %3995
    Faisons Mieux Pour VenissieuxListe de La France insoumiseIdir Boumertit34,11 %4020
    Retrouver Venissieux !Liste d'union à l'extrême-droiteQuentin Taieb11,55 %1361

    Villeurbanne

    Elu : Cédric Van Styvendael

    Nom de la listeNuance politiqueTête de liste%/ exprimésNombre de voix
    Avec Jean-Paul Bret Pour VilleurbannePS dissidentJean-Paul Bret16,97 %7 289
    Coeur VilleurbanneListe divers droiteSophie Cruz15,01 %6 447
    Engage.E.S Pour Villeurbanne- La Gauche Sociale, Ecologiste Et Citoyenne RassembleeListe d'union de la gaucheCédric Van Styvendael42,59 %18 292
    Rendez-Nous VilleurbanneListe du Rassemblement NationalGérald Canon8,64 %3 713
    Villeurbanne InsoumiseListe de La France insoumiseMathieu Garabedian16,79 %7 212
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