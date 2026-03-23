Municipales : les résultats pour le second tour dans toutes les villes de la Métropole

Après plusieurs mois de campagne, le verdict est tombé dans les 17 communes qui n'avaient pas élu leur maire au premier tour. Voici les résultats obtenus au second tour dans ces villes.
Charbonnières-les-Bains
Elu : Sébastien Arcos
|Nom de la liste
|Nuance
|Tête de liste
|%/ exprimés
|Nombre de voix
|Ensemble, Vivons Charbonnieres
|Liste divers centre
|Stéphane Cheron
|40,42%
|1087
|Réinventer Charbonnières Avec Vous
|Liste divers centre
|Sébastien Arcos
|59,58 %
|1602
Chassieu
Elu : Stéphane Dante
|Nom de la liste
|Nuance
|Tête de liste
|%/ exprimés
|Nombre de voix
|Chassieu Renouveau
|Liste du Rassemblement National
|Laurent Primault
|13, 23 %
|647
|Chassieu Mon Seul Parti
|Liste divers droite
|Jean-Jacques Selles
|35, 89 %
|1 755
|Chassieu Demain
|Liste divers droite
|Stéphane Dante
|50, 88 %
|2 488
Curis-au-Mont-d'Or
Elu : Jean-Luc Poirier
|Nom de la liste
|Nuance
|Tête de liste
|%/ exprimés
|Nombre de voix
|Engagés Pour Curis
|Michel Jaenger
|27, 37 %
|185
|Vivre Curis Ensemble
|Jean-Luc Poirier
|44, 82 %
|303
|Curis, Un Avenir À Partager
|Blandine Collin
|27, 81 %
188
Dardilly
Elu : Patrick Crosnier
|Nom de la liste
|Nuance
|Tête de liste
|%/ exprimés
|Nombre de voix
|Un Nouvel Elan Pour Dardilly
|Liste divers droite
|Patrice Crosnier
51, 08 %
|2 051
|Unis Pour Dardilly
|Liste divers droite
|Florence Schreinemacher
|48, 92 %
|1 964
Décines-Charpieu
Elue : Laurence Fautra
|Nom de la liste
|Nuance
|Tête de liste
|%/ exprimés
|Nombre de voix
|Decines C'Est Vous !!!
|Liste des Républicains
|Laurence Fautra
|50,25%
|4619
|Preservons Decines
|Liste du Rassemblement National
|Tim Bouzon
|15,63%
|1437
|Décines Autrement
|Liste d'union à gauche
|Matthieu Vieira
|34,12%
|3136
Genay
Elue : Valérie Giraud
Nom de la liste
|Nuance politique
|Tête de liste
|Nombre de voix
|% exprimés
|Ensemble Genay Demain
|Liste divers centre
|Valérie Giraud
|1195
|50,44 %
|Agir Pour Genay
|Liste divers droite
|Lionel Mader
|1174
|49,56 %
Givors
Elu : Mohamed Boudjelabba
|Nom de la liste
|Nuance politique
|Tête de liste
|% / exprimés
|Nombre de voix
|Givors Fière
|Liste divers droite
|Fabrice Riva
|21,64 %
|1103
|Tous Pour Givors
|Liste divers centre
|Jérôme Chabrier
|33,67 %
|1716
|Construisons Ensemble
|Liste divers gauche
|Mohamed Boudjellaba
|44,69 %
|2278
Irigny
Elue : Nathalie Sanlaville
|Nom de la liste
|Nuance politique
Tête de liste
%/ exprimés
|Nombre de voix
|Unis Pour Irigny
|Liste du Rassemblement National
|Enzo Giacomoni
|8, 15 %
|348
|Irigny Cap 2032
|Liste divers centre
|Blandine Freyer
|42, 07 %
|1 797
|Nouvel Elan Pour Irigny
|Liste divers centre
|Nathalie Sanlaville
|49, 78 %
|2 126
La Mulatière
Elu : Maxime Bost
|Nom de la liste
|Nuance politique
|Tête de liste
|% exprimés
|Nombre de voix
|Réussir La Mulatière
|Divers droite
|Bénédicte Touchard
|36,71 %
|790
|La Mulatière Confluences d'énergies
|Divers droite
|Véronique Déchamps
|16,87 %
|363
|Mulatière D'Avenir
|Divers centre
|Maxime Bost
|46,42 %
|999
Lyon
Elu : Grégory Doucet
|Nom de la liste
|Nuance politique
|Tête de liste
|%/ exprimés
|Nombre de voix
|Pour Vivre Lyon, L'Union De La Gauche Et Des Ecologistes Avec Gregory Doucet
|Liste d'union à gauche
|Grégory Doucet
|50,67 %
|104 702
|Coeur Lyonnais
|Liste divers centre
|Jean-Michel Aulas
|49,33 %
|101 940
Meyzieu
Elu : Issam Benzeghiba
|Nom de la liste
|Nuance politique
|Tête de liste
|% exprimés
|Nombre de voix
|Meyzieu Ensemble Avec Issam Benzeghiba
|Liste divers centre
|Issam Benzeghiba
|50,28 %
|6716
|Meyzieu Au Coeur Avec Christophe Quiniou
|Liste des Républicains
|Christophe Quiniou
|49,72 %
|6642
Neuville-sur-Saône
Elu : Youcef Bourezg
|Nom de la liste
|Nuance politique
|Tête de liste
|%/ exprimés
|Nombre de voix
|100% Neuville
|Liste divers droite
|Benjamin Gauthey
|28,35 %
|881
|Vivons Neuville
|Liste divers gauche
|Vincent Alamercery
|35,39 %
|1100
|Neuville Avec Vous
|Liste divers centre
|Youcef Bourezg
|36,26 %
|1127
Saint-Fons
Elu : Hadi Mebarki
|Nom de la liste
|Nuance politique
|Tête de liste
|%/ exprimés
|Nombre de voix
|Nous Saint-Fons
|Liste divers gauche
|Michèle Edery
|11, 92 %
|381
|Saint Fons Au Coeur
|Liste divers centre
|Nadia Touris
|10, 20 %
|326
|Saint Fons Insoumise
|Liste de La France insoumise
|Hadi Mebarki
|40, 75 %
|1 302
|Saint-Fons Cap Sur Demain
|Liste divers centre
|David Debat
|37, 12 %
|1 186
Saint-Genis-Laval
Elu : Jules Guillemot
|Nom de la liste
|Nuance politique
|Tête de liste
|%/ exprimés
|Nombre de voix
|Saint-Genis Au Coeur
|Liste divers droite
|Jules Guillemot
|39,43 %
|3591
|Terre Commune
|Liste divers gauche
|Thierry Monnet
|16,68 %
|1519
|Aimer Saint-Genis
|Liste divers centre
|Marylène Millet
|32,03 %
|2917
|Rassembler Saint-Genis
|Liste d'extrême droite
|Agnès Marion
|11,87 %
|1081
Vaulx-en-Velin
Elu : Abdelkader Lahmar
|Nom de la liste
|Nuance politique
|Tête de liste
|%/ exprimés
|Nombre de voix
|Vaulx En Commun Avec Abdelkader Lahmar
|Liste de La France insoumise
|Abdelkader Lahmar
|50,49%
|5369
|Vaulx Citoyens
|Liste divers centre
|Christine Bertin
|0%
|0
|Vaulx-En-Velin Unie
|Liste divers gauche
|Hélène Geoffroy
|49,51%
|5265
Vénissieux
Elu : Idir Boumertit
|Nom de la liste
|Nuance politique
|Tête de liste
|%/ exprimés
|Nombre de voix
|Vénissieux Plurielle
|Liste divers centre
|Pascal Dureau
|20,44 %
|2409
|Avec Michèle Picard Unir Résister Agir Ensemble Pour Vénissieux
|Liste d'union à gauche
|Michèle Picard
|33,90 %
|3995
|Faisons Mieux Pour Venissieux
|Liste de La France insoumise
|Idir Boumertit
|34,11 %
|4020
|Retrouver Venissieux !
|Liste d'union à l'extrême-droite
|Quentin Taieb
|11,55 %
|1361
Villeurbanne
Elu : Cédric Van Styvendael
|Nom de la liste
|Nuance politique
|Tête de liste
|%/ exprimés
|Nombre de voix
|Avec Jean-Paul Bret Pour Villeurbanne
|PS dissident
|Jean-Paul Bret
|16,97 %
|7 289
|Coeur Villeurbanne
|Liste divers droite
|Sophie Cruz
|15,01 %
|6 447
|Engage.E.S Pour Villeurbanne- La Gauche Sociale, Ecologiste Et Citoyenne Rassemblee
|Liste d'union de la gauche
|Cédric Van Styvendael
|42,59 %
|18 292
|Rendez-Nous Villeurbanne
|Liste du Rassemblement National
|Gérald Canon
|8,64 %
|3 713
|Villeurbanne Insoumise
|Liste de La France insoumise
|Mathieu Garabedian
|16,79 %
|7 212