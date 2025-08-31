Éducation et Formation
Les élèves du lycée du Docteur Charles Mérieux avant de commencer le bac
Les élèves du lycée du Docteur Charles Mérieux avant de commencer le bac

Scanner à l'entrée des lycée pour la rentrée : les syndicats dénoncent un "coup médiatique"

  • par Louise Ginies

    • Alors que la rentrée des classes aura lieu ce lundi 1er septembre, la section départementale du SNES FSU dénonce l'installation d'un scanner aux rayons X pour les sacs  au lycée Docteur Charles Mérieux, dans le 7e arrondissement de Lyon.

    La Région y voit plus de sécurité, les syndicats dénoncent une aberration et un "coup médiatique". Dans un communiqué publié ce dimanche, la section départementale du SNES FSU dénonce l'installation temporaire d'un scanner électromagnétique pour la détection de métaux et d'un scanner aux rayons X pour les sacs au lycée Charles Mérieux dans le 7e arrondissement. Un dispositif mis en place pour le jour de la rentrée de classes, ce lundi 1er septembre.

    "Pour la section départementale du SNES-FSU, la sécurité peut être renforcée et adaptée mais elle doit toujours être mise en œuvre dans une perspective éducative", indique le syndicat dans un communiqué. "Le SNES-FSU est convaincu que des moyens humains renforcés avec des équipes pluri-professionnelles formées seront plus efficaces que les technologies clinquantes et non moins coûteuses exhibées par la Région."

    Les personnels de l'établissement semblent eux aussi réfractaires à cette initiative et "tiennent à signaler qu'ils regrettent l'installation de ce dispositif test le jour même de l'accueil de leurs élèves", précise Rindala Younès, secrétaire académique du SNES-FSU

    Une "surenchère sécuritaire"

    Quelques jours plus tôt, l'opposition, et notamment le groupe écologiste, avait déjà critiqué cette mesure, prise par la Région. Dans un communiqué, les élus avaient dénoncé la vision "court-termiste" de ce dispositif, le comparant à une "surenchère sécuritaire".

