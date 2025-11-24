Actualité
L'institut Paul-Bocuse (Ecully), l’une des plus prestigieuses écoles hôtelières et culinaires du monde.
L’institut Paul-Bocuse (Ecully), l’une des plus prestigieuses écoles hôtelières et culinaires du monde, s’appellera désormais l’Institut Lyfe. @Antoine Merlet

Lyon : L'Institut Lyfe (ex-Bocuse) lance un Executive Master pour les cadres de l'hôtellerie

  • par La rédaction

    • L'école d'Écully inaugure son premier Executive Master of Science. Ce cursus hybride, labellisé Conférence des Grandes Écoles, cible les cadres du secteur de l'hôtellerie-restauration.

    L'Institut Lyfe (ex-Paul Bocuse) enrichit son offre de formation continue avec le programme "Strategic Hospitality Management". Reconnu niveau Bac +5 (RNCP niveau 7), ce diplôme dispensé intégralement en anglais s'adresse aux professionnels en activité souhaitant valider une expertise managériale globale.

    Pour s'adapter aux agendas des salariés, la formation alterne enseignements à distance et sessions en présentiel. Co-construit avec des groupes hôteliers, le cursus s'articule autour de dix modules couvrant la stratégie, le leadership ou encore "la digitalisation et l'intelligence artificielle appliquées à l'Hospitality". Il inclut également une mission professionnelle de 24 semaines.

    Selon François Mary, CEO de l'établissement, cette nouveauté vise à "développer les cadres en fonction sur les enjeux de mutation de la profession en accompagnant les entreprises dans la montée en compétence de leurs collaborateurs". La formation est éligible au financement via le Compte Personnel de Formation (CPF).

