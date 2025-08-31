Faits divers
PAF Police aux frontières
Sameer Al-DOUMY / AFP

Villeurbanne : trois corps sans vie découverts dans un appartement

  • par Louise Ginies

    • Deux enfants et leur mère ont été découverts sans vie dans un appartement de Villeurbanne ce dimanche, d'après des informations de nos confrères du Progrès.

    La police est encore sur les lieux. À la mi-journée, trois corps sans vie ont été découverts dans un appartement de Villeurbanne, rue Montaland à proximité du corps Tolstoï. Selon les informations du Progrès, il s'agirait d'une mère et de ses deux enfants, âgés de 6 et 7 ans. La police a été alertée par un proche, soucieux de ne pas avoir de nouvelles.

    La rue Montaland est actuellement bloquée à la circulation, des équipes de police ainsi que le Samu sont sur place. La police scientifique est également sur place.

    Les circonstances du drame restent, pour l'heure, indéterminées.

    Vénissieux : un décès et deux hospitalisations après un accident

