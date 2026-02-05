Depuis décembre, la crèche d'application municipale, Léonie Chaptal (9e), accueille des enfants, mais aussi des étudiants en observation.

Depuis décembre, un nouveau modèle de crèche municipale à ouvert dans le quartier Gorge de Loup (9e) à Lyon. Située rue Jean Zay, la crèche d'application Léonie Chaptal sert aussi bien aux parents, qu'aux étudiants. Sa particularité ? Réunir les équipes d'une crèche et celle d'un centre de formation aux métiers de la petite enfance (Ocellia) dans un seul établissement. L'occasion pour les étudiants d'être plongés en plein coeur du métier.

Observations et échanges

Pionnier à Lyon, le dispositif s’organise autour de séances quotidiennes d’observation pour des groupes de quinze étudiants maximum, accompagnés de leur formateur. Réunis dans une salle d'observation intégrée au coeur de la structure, les étudiants peuvent ainsi observer le quotidien des enfants, sans les perturber. Chaque session comprend un temps rhétorique, une vingtaine de minutes d'observation ciblée et des échanges avec le personnel de la crèche pour analyser les situations observées.

A terme, la Ville de Lyon affirme que le projet devrait progressivement s'ouvrir à d'autres établissements de formation, lycées et collèges.

La crèche municipale Léonie Chaptal compte 42 nouveaux berceaux et est organisée en trois sections inter-âges. La structure s’appuie sur une équipe pluridisciplinaire composée d’une directrice infirmière/puéricultrice, de trois éducatrices de jeunes enfants, de sept auxiliaires de puériculture, de quatre professionnelles titulaires du CAP AEPE et d’un agent de cuisine. Un médecin, une psychologue et une orthoptiste interviennent également au sein de l’établissement.

