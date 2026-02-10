Actualité
élèves école primaire
Image d'illustration

Écully : deux plaintes après une punition jugée humiliante en maternelle

  • par La Rédaction

    • Deux mères de famille ont porté plainte contre une enseignante d’une école maternelle d’Écully. Elles l’accusent d’avoir infligé à leurs enfants une sanction dégradante. Le rectorat a ouvert une enquête administrative.

    Une affaire sensible secoue l’école maternelle Charrière-Blanche, à Écully. Selon nos confrères du Progrès, deux garçons de 5 ans auraient été contraints, le 24 novembre, de se dévêtir devant leurs camarades en guise de punition. Le geste reproché : avoir baissé leur pantalon pendant la récréation. Envoyés dans une autre classe, les enfants auraient été sommés de monter sur une table et de baisser à nouveau leur pantalon, sous le regard des autres élèves.

    Une sanction vécue comme profondément traumatisante par les familles. "Tous les soirs au moment du coucher, c’était l’enfer", confie l’une des mères à nos confrères, évoquant les troubles anxieux développés par son fils, aujourd’hui scolarisé dans un autre établissement. Le second enfant fait également l’objet d’un suivi médical.

    Le rectorat confirme qu’une enquête est en cours afin d’établir les circonstances précises des faits. L’enseignante, en poste depuis de nombreuses années, a été entendue.

