Atelier Antoine de Saint Exupéry® : le luxe discret, accessible et durable

CONTENU SPONSORISÉ

Inspirée par le célèbre écrivain et explorateur, la jeune marque lyonnaise Atelier Antoine de Saint Exupéry® réinvente les essentiels du vestiaire masculin autour d’un luxe sobre, intemporel et responsable.

Derrière la marque, des convictions

L’aventure débute il y a près de douze ans à Lyon. “En tant que consommateur, je ne trouvais pas de produits de prêt-à-porter qui correspondent à mes valeurs. En 2013, l’idée de créer ma propre marque prend forme”, se souvient Christophe Rondot, co-fondateur d’Atelier Antoine de Saint Exupéry®. Son beau-frère Jean Bléhaut se joint au projet. Le nom de la marque s’impose naturellement lors de la visite d’une exposition consacrée à l’auteur du Petit Prince.

Des valeurs portées haut et fort

Le choix de ce nom n’est pas lié au hasard. Les valeurs qu’il porte sont alignées avec les convictions des deux dirigeants : humanité, courage, engagement, transparence et créativité. Un ADN fort, signe d’un projet mûrement réfléchi et engagé. Christophe explique : “Ces valeurs forment la colonne vertébrale de toutes nos décisions. Elles reflètent le positionnement de nos collections, nous guident dans nos relations avec nos partenaires et clients, le choix des matières premières, notre politique RSE…”

Chino Nouakchott, 246€. Pull col roulotté Addis-Abeba, 277€. Imperméable Ouarzazate, 620€. Écharpe Tikem, 120€.

Une mode durable et engagée

Imaginés à Lyon et fabriqués majoritairement en France, tous les vêtements et accessoires sont conçus pour traverser les épreuves du temps et les tendances. “L’idée, c’est de créer des pièces qui durent et que l’on a plaisir à porter saison après saison”, confirme Jean. La marque mise sur la qualité, les matières nobles et naturelles – lin, coton, laine mérinos… – et privilégie les savoir-faire artisanaux et locaux. Avec pour leitmotiv la recherche du détail parfait et une volonté de transparence.

Une élégance au quotidien

Le thème “Les Hommes du désert” signe les deux premières collections, en hommage à l’explorateur. Un fil conducteur qui révèle toute l’essence de l’homme “Antoine de Saint Exupéry” : raffiné, curieux, aventurier… À la fois élégantes et casual, les pièces affichent des lignes épurées et des couleurs profondes. Laissez-vous tenter par la personnalisation de votre chemise avec une citation imprimée à l’intérieur du poignet. Une touche discrète et poétique que l’on peut dévoiler ou garder pour soi.

Aujourd’hui, Atelier Antoine de Saint Exupéry® ouvre sa première boutique en plein cœur de Lyon, tout en imaginant de nouveaux projets : partenariats, boutiques, corners… La marque lyonnaise n’a pas fini de faire parler d’elle.

Atelier Antoine de Saint Exupéry®. 45, rue de Brest, Lyon 2e. Ouverture du mardi au samedi de 11h à 13h30 et 14h à 19h - www.atelier-adese.fr

Antoine de Saint Exupéry® – propriété de POMASE 2024

Crédit photo : Studio Noël Bouchut, Lyon - Mannequin : Alban Wurm