    • Installé depuis moins d’un an sur le plateau de la Croix-Rousse, un boulanger lyonnais s’est distingué lors du concours départemental de la meilleure galette des rois. Une récompense qui le propulse déjà à l’échelon régional.

    Le talent n’attend pas le nombre des années. Âgé de 34 ans, Romain Bauerle, artisan boulanger à Lyon, a remporté le concours 2026 de la meilleure galette des rois du Rhône. À la tête de la boulangerie Romane, ouverte en février 2025 boulevard de la Croix-Rousse, il a séduit le jury avec une galette à la frangipane associant crème pâtissière à la vanille et feuilletage inversé.

    Organisé cette année à Villié-Morgon par la Maison de la boulangerie Loire-Rhône, le concours a réuni 18 artisans, rapportent nos confrères du Progrès. Les candidats ont été départagés sur plusieurs critères, dont l’aspect, la cuisson et la qualité du feuilletage.

    Déjà distinguée en 2025 pour un croissant primé, la boulangerie Romane confirme ainsi son savoir-faire. Cette victoire permet à Romain Bauerle de décrocher sa qualification pour le concours régional Auvergne-Rhône-Alpes, prochaine étape avant une éventuelle finale nationale.

