Il faudra compter cinq heures de trajet pour relier Lyon et Bordeaux avec la nouvelle ligne de TGV prévue par la SNCF en 2027.

La SNCF a annoncé jeudi l'ouverture en 2027 d'une liaison TGV quotidienne entre Lyon et Bordeaux en cinq heures environ, dont le tracé évitera le Massif-Central, et qui contribuera à augmenter de 30% son offre de liaisons low-cost (Ouigo) d'ici 2030.

Des arrêts en Ile-de-France, à Poitiers et Angoulême

"Nous ouvrirons une liaison Lyon-Bordeaux au plus tard mi-2027 avec des arrêts prévus à Massy en Ile-de-France, Saint-Pierre des Corps près de Tours, Poitiers et Angoulême", a déclaré à la presse Jérôme Laffon, directeur Ouigo au sein de SNCF Voyageurs, lors de la présentation à la presse des nouvelles offres Ouigo pour les deux ans à venir.

Pour rappel, en voiture, il faut compter environ 5 h 30 pour rejoindre Bordeaux depuis Lyon par Clermont-Ferrand. Mais en l'absence de ligne à grande vitesse, passer par le Massif central aurait encore allongé un temps de trajet déjà peu compétitif.

La SNCF vise un million de voyageurs sur le TGV Lyon-Bordeaux à terme, en prenant des passagers aussi bien à l'aérien qu'aux bus ou aux voitures particulières, avec des billets commençant à 19 euros "et un billet sur deux à moins de 30 euros". À noter que ligne Paris-Montpellier via Lyon-Saint-Exupéry s'étoffera d'un troisième aller-retour à grande vitesse.

Le Massif central oublié

Sur X, le maire de Vichy (Allier) et vice-président chargé des Transports au conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes Frédéric Aguilera indique qu'il "ne comprend pas l'obsession de contourner le Massif central".

Florent Menegaux, PDG du groupe Michelin dont le siège est à Clermont-Ferrand, s'était lui-même ému début 2025 devant une commission du Sénat de la mauvaise desserte de la ville, qui fait selon lui partie du "tiers-monde en matière ferroviaire".

Pour recréer une liaison transversale Lyon-Bordeaux sous forme d'un train dit "d'équilibre du territoire" (TET ou Intercités), "il faut poser la question à l'autorité organisatrice qui est l'État", a pointé Jean Castex patron de la SNCF, lors de son bref entretien avec l'AFP. "Si l'État dit faites-le, nous le faisons tout de suite", s'est-il défendu.

