Fabienne Buccio était présente pour l’inauguration de la crèche de la ruche enchantée à Givors.©Loane Carpano

Mercredi 26 novembre, la préfète d'Auvergne-Rhône-Alpes et le maire de Givors ont inauguré la nouvelle crèche de la ruche enchantée. L'établissement fait partie des 2 400 projets rhônalpins ayant pu bénéficier du fond vert accordé par l'État.

Mercredi 26 novembre, la préfète de Région Auvergne-Rhône-Alpes, Fabienne Buccio, s'est déplacée à Givors pour inaugurer la nouvelle crèche de la ruche enchantée, située rue Eugène Pottier. Installé au sein de l'ancien centre social de la CAF, l'établissement d'accueil de petite enfance a pu ouvrir ses portes grâce à de vastes travaux de rénovation énergétique menés par la municipalité.

D'un coût total de 4,8 millions d'euros, le projet a notamment pu être réalisé grâce au "fond vert", un dispositif visant à accélérer la transition écologique mis à disposition par l'État. "Je voudrais faire de cette inauguration le symbole de ce que l'on peut faire au plus près du citoyen avec le fond vert", a affirmé la préfète du Rhône, aux côtés du maire de Givors, Mohamed Boudjellaba.

En Auvergne-Rhône-Alpes, les projets soutenus par le fond vert varient de la rénovation énergétique d'écoles, de mairie, de gymnase, à la reconversion de friches, la prévention d'inondations, la renaturation d'espaces urbains afin de lutter contre la chaleur, ou encore, le soutien des projets de réindustrialisation verte.

52% de réduction des gaz à effets de serre

Financés à hauteur de 250 000 euros par le fond vert de l'État, les travaux devraient permettre au bâtiment de réduire sa consommation énergétique à hauteur de 58 % et ses émissions de gaz à effets de serre de 52 %. En parallèle, le bâtiment atteint désormais des performances d'étanchéité à l'air dépassant les exigences réglementaires. "La crèche est raccordée au réseau de chaleur urbain et les matériaux utilisés garantissent un bâtiment durable, confortable et parfaitement adapté aux enfants", complète le maire de la commune.

L'établissement dispose également de matériaux bio sourcés et d'une toiture végétalisée : "ici nous donnons une seconde vie à un bâtiment existant, pour répondre à un besoin essentiel, le tout avec des choix techniques exigeants", souligne la préfète du Rhône.

Présente pour l'occasion, la préfète a visité les locaux de la nouvelle crèche.©Loane Carpano

430 millions d'euros mobilisés

Depuis la mise en place du fond vert en 2023, 430 millions d'euros ont été mobilisés dans la région Auvergne-Rhône-Alpes en 2023 et 2024 pour soutenir plus de 2 400 projets : "Ces projets portés par les collectivités visent à soutenir des projets à résonance environnementale, à s'adapter aux réchauffement climatique et à améliorer le cadre de vie des habitants", indique Fabienne Buccio.

Du côté des résultats, la préfecture se vante de 60 % de réduction de la consommation énergétique des bâtiments publics, 4 millions d'habitants mieux protégés face au risque naturel et 300 hectares de terrain agricole ou naturels préservés de l'artificialisation.

Pour l'avenir, la préfète a affirmé "poursuivre cet effort" avec 100 millions d'euros alloués et deux nouveaux axes pour l'année 2025 : aider les collectivités à mettre en œuvre leur plan climat air énergie et soutenir les maires bâtisseurs dans la production de logement.

