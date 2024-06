Spectacle : Avec "Diva", Voulez-vous casse les codes du cabaret !

Basé à Anse dans le Beaujolais, le cabaret Voulez-vous casse les codes avec Diva, une comédie musicale spectaculaire où les artistes manient avec brio plusieurs disciplines.

Joséphine Baker, Mistinguett, Fernandel ont fait la gloire des cabarets un temps tombés en désuétude et qui ont par la suite connu un nouveau succès, la France en comptant aujourd’hui 210. L’engouement est plus grand encore depuis une dizaine d’années, porté par une autre forme de cabaret dont s’empare une génération d’artistes talentueux et engagés qui le transforme en lieu de liberté d’expression, de folie, et qui célèbre toutes les différences. En région lyonnaise où l’absence de culture du cabaret est réelle (on citera cependant le cirque Imagine), nous sommes allés découvrir Voulez-vous du côté d’Anse à vingt minutes de Lyon, qui lance – et c’est une première pour le genre – une comédie musicale, un spectacle total qui décloisonne les disciplines et révèle les multiples compétences des interprètes.

Créé il y a dix ans (après Orléans et Rouen, récemment Périgueux) par Laurent Descaves qui est aussi le metteur en scène, il est situé dans la zone industrielle avec un accès direct par la route et un immense parking. On se dit qu’il fallait être un peu fou pour s’installer ici, mais surtout généreux, car le cabaret, devenu un lieu de vie incontournable, s’adresse à la population locale (son public n’est pas celui des bus remplis de touristes), partant du principe qu’il n’y a pas que Paris avec le Lido ou le Moulin Rouge pour voir du rêve et de la magie, avec qui plus est des prix abordables (le premier tarif est à 69 euros spectacle, repas et after-show compris).

Tenu au secret dans un ancien bâtiment industriel, managé comme une entreprise familiale, il compte 290 places assises et, ô bonheur, on n’y mange pas pendant le spectacle mais avant ! Dès l’entrée, une atmosphère chaleureuse se dégage tandis que de nombreuses surprises attendent les spectateurs dont celle qui leur permet de discuter et se faire photographier avec les artistes.

Diva, une comédie musicale pour un cabaret moderne !

L’autre préjugé qui disparaît est la composition du public car il est de tout âge et très respectueux de ce qu’il se passe sur scène où les douze artistes sont embarqués dans l’histoire d’Opaline, fonctionnaire dans un centre des impôts, qui suite à un télé-crochet deviendra la chanteuse Diva (excellente Noëllyn Chollet). Le tout étant porté par la narration impeccable du comédien Thomas Bobichon qui donne l’impulsion des moments clés de l’histoire, instaure un rapport convivial avec le public, apportant une plus-value au cabaret classique habituellement composé d’une meneuse de revue et de numéros qui s’enchaînent.

Ici, il y a une véritable écriture, une scénographie qui joue habilement avec les médias de la création contemporaine et les codes du showbiz, révélant avec humour ses outrances (jeux télévisés, starisation, beauté à tout prix…), offrant également des tableaux chantés et dansés grandioses qui nous donnent l’impression d’être à l’Accor Arena face à Madonna.

La rapidité des changements de costumes (plus de 200 au total) est hallucinante et participe à l’explosion visuelle et sonore des scènes proposées. Bousculant les codes du cabaret, le spectacle n’abandonne pas pour autant les numéros traditionnels comme le french cancan, on citera également ce beau moment où la circassienne Nolwenn Ferreira Lopes descend du ciel au milieu du public, déployant son corps virtuose avec son tissu aérien.

Les artistes chantent, dansent et jouent la comédie, ils dégagent une élégance qui trouve son apogée dans le tableau final, particulièrement bien dansé !

Diva – Comédie musicale au cabaret Voulez-vous à Anse

www.voulez-vous.fr