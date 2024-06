Coup de théâtre au jardin

Le bar-restaurant villeurbannais Le Taille-Crayon régale et divertit ses clients au cours du festival théâtral "La Ru(é) dans le jardin" tout au long des mois de juin et juillet.

Le Taille-Crayon, bar-restaurant de Villeurbanne au nom iconique, va régaler tous nos sens cet été. Ouvert toute l’année, on peut déjà s’y désaltérer en choisissant l’un de leur bière artisanale de la région ou encore un verre de vin. Accompagné d’une boisson désaltérante, en cet été qui s’annonce caniculaire, le restaurant est ouvert uniquement le midi pour une cuisine de saison et originale. Les soirs, l’endroit fait place à un bar, accessible sans réservation, régulièrement occupé par des DJs sets, des spectacles et des animations.

Ce lieu convivial, chaleureux et joyeux, complète son offre en ouvrant grand ses portes au 6ᵉ art, avec son festival "La Ru(é) dans le jardin" pour la troisième fois. Si déjà, on pouvait s’y régaler, l’expérience ne serait que plus optimale avec sa programmation théâtrale diversifiée.

Parmi les huit représentations prévues, vous allez rire, penser, voyagez et expérimenter. Parents comme enfants seront certains de vive une soirée inoubliable où culture et nourriture ne feront plus qu’un. En scène !

> Le Taille-Crayon - 21 Rue Flachet, Villeurbanne