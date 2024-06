Législatives : Candidats, enjeux… Tout savoir sur la 11e circonscription du Rhône

A quelques jours du premier tour des élections législatives anticipées, Lyon Capitale fait le point sur les enjeux du scrutin, circonscription par circonscription. Zoom sur la 11e.

Le député sortant de la majorité présidentielle, Jean-Luc Fugit, pourrait perdre son siège au profit de l'alliance entre le Rassemblement national et les quelques Républicains ciottiste, représenté dans la 11e circonscription (qui regroupe les cantons de Condrieu, Givors, Mornant et Saint-Symphorien-d'Ozon) par un avocat parisien, Alexandre Humbert Dupalais.

Les candidats de la 11e circonscription

Jean-Luc Fugit (Renaissance), député sortant

Isabelle Browning (Lutte ouvrière)

Alexandre Humbert Dupalais (RN/LR)

Cindy Ferro (LR)

Sophie Spennato (Ecologie au centre)

Abdel Yousfi (PCF / Front Populaire)

Les résultats des précédents scrutins

Élections européennes 2024

Rassemblement national : 34,4 %

Renaissance : 14,7 %

Parti socialiste : 11,9 %

La France insoumise : 9,3 %

Les Républicains : 7,9 %

Reconquête : 5,9 %

Les Écologistes : 5,3 %

Premier tour des élections législatives 2022 :

Jean-Luc Fugit (Renaissance) : 30,6 %

Abdel Yousfi (PCF) : 21,6 %

Michel Dulac (RN) : 20,1 %

Paul Vidal (LR) : 15,1 %

Charles Ascarino (R!) : 4,7 %

Second tour des élections législatives 2022 :

Jean-Luc Fugit : 64,1 %

Abdel Yousfi : 35,9 %

L'enjeu : une bascule vers le Rassemblement national ?

Arrivé en tête du scrutin européen avec plus de 34 % des suffrages exprimés, son meilleur score des 14 circonscriptions du Rhône, le Rassemblement national devrait parvenir à se qualifier au second tour, tout comme le bloc de gauche qui a obtenu plus de 28 % des suffrages exprimés aux européennes. Pour le député macroniste sortant, il y a là le risque d'une élimination dès le premier tour. En cas de triangulaire, reste à savoir si le candidat républicain le moins bien placé se retirera pour faire barrage au RN. En cas de duel RN-PCF, il se pourrait bien que les digues sautent.