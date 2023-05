Villeurbanne : théâtre festif au festival Brut de Fabrique

Depuis sa création en 2001, le festival Brut de Fabrique nous convie, dans la douceur des soirées printanières, à découvrir les expressions théâtrales les plus diverses.

Quatorze spectacles sont au menu, durant sept jours de festival du 22 au 28 mai. Des premières expériences scéniques d’habitants de Villeurbanne aux créations d’artistes professionnels, une palette d’expressions artistiques diverses, reflet d’un ancrage profond du théâtre de l’Iris, organisateur et lieu de l’événement, sur le territoire et dans le paysage culturel local.

Les petites claques par le Collectif La Singulière Théâtre

Chaque soir, les premiers pas sur scène de comédiens amateurs sont suivis d’un intermède musical autour d’un verre et d’un repas participatif et solidaire avec Les Cuisines du monde. Et, plus tard dans la soirée, les artistes confirmés entrent en scène !

Festival Brut de Fabrique. Du 22 au 28 mai, au théâtre de l’Iris à Villeurbanne